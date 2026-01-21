Galatasaray Atletico Madrid ilk 11'in 10'u belli oldu: Sahne senin Osimhen

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kritik sınava çıkıyor. Sarı kırmızılı takım Atletico Madrid karşısında, gözler Victor Osimhen'de. Okan Buruk'un sahaya süreceği ilk 11'in 10'unu belirlediği öğrenildi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında bu akşam İspanyol devi Atletico Madrid'le karşı karşıya gelecek.
Kritik maç RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak. Maçın hakemi Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs.

2024/11/07/hbgs.jpgSarı kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi'ne 5-1'lik Eintracht Frankfurt yenilgisiyle başladı. İkinci maçta İngiliz devi Liverpool'u 1-0, üçüncü maçta sahasında Norveç temsilcisi Bodo Glimt'i 3-1 ve dördüncü maçta da Hollanda'dan Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi. Sonrasında iç sahada Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilen Galatasaray, Fransa'da da Monaco'ya aynı sonuçla mağlup oldu.
Temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasına 9 puanla 18. sırada girdi.
Atletico Madrid ise 7. hafta öncesi 12 puanla 8. sırada yer aldı.

GÖZLER OSİMHEN'DE

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, 39 günün ardından Atletico Madrid maçıyla takımdaki yerini alacak.

whatsapp-image-2026-01-21-at-10-59-44.jpeg

Son olarak 13 Aralık 2025 tarihinde Süper Lig'de Antalyaspor ile oynanan maçta görev alan Osimhen, sonrasında ülkesi Nijerya ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etti ve Galatasaray'ın oynadığı 6 resmi maçta görev yapamadı.

Osimhen hasreti bu maçla sona erecek. Sarı kırmızılı taraftarlar golcü oyuncudan bu akşam da çok şeyler bekliyor. Osimhen, Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı 8 golün 6'sına adını yazdırmıştı.

YUNUS MU İLKAY MI?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Atletico Madrid karşısına çıkaracağı ilk 11'in 10'unu belirlediği ileri sürüldü. Buruk'un Yunus ve İlkay arasındaki tercihini maçtan önce yapacağı ifade edildi.
Bu akşamki maça takımların şu kadrolarıyla çıkmaları bekleniyor:

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sane, Yunus (İlkay), Barış, Osimhen.
Atletico Madrid: Oblak, Ruggeri, Hancko, Pubill, Llorente, Koke, Barrios, A. Baena, G. Simeone, Alvarez, Sörloth.

