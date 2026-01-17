Galatasaray 69 dakikada 3-0 kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi 16. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yendi.

Galatasaray Daikin, bu sonuçla ligdeki 12. galibiyetini aldı.

İlbank ise 13. yenilgisini yaşadı.

SIRADAKİ RAKİP VAKIFBANK

Galasaray Daikin, ligdeki bir sonraki maçını VakıfBank ile oynayacak.

İlbank ise Aydın BBSK ile karşı karşıya gelecek.

DETAYLAR