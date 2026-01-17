Galatasaray 69 dakikada 3-0 kazandı
Galatasaray Daikin, Sultanlar Ligi'nde İlbank'ı 3-0 mağlup etti. 69 dakika süren mücadele sonrası sarı-kırmızılılar, ligdeki 12. zaferini elde etti.
Vodafone Sultanlar Ligi 16. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yendi.
Galatasaray Daikin, bu sonuçla ligdeki 12. galibiyetini aldı.
İlbank ise 13. yenilgisini yaşadı.
SIRADAKİ RAKİP VAKIFBANK
Galasaray Daikin, ligdeki bir sonraki maçını VakıfBank ile oynayacak.
İlbank ise Aydın BBSK ile karşı karşıya gelecek.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
- Hakemler: İlknur Çakar, Meryem Tekol Pelenk
- İlbank: Bricio, Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Damla Nur Dündar, Ece Morova (Sinem Arıncı, Aysun Aygör, Ezgi Akyıldız, Beren Yeşilırmak, Cansu Aydınoğulları, Elif Su Yavuz)
- Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yuanyuan, Carutasu, Lukasik, Ayçin Akyol (Eylül Akarçeşme Yatgın, Asli Tecimer)
- Setler: 11-25, 15-25, 15-25
- Süre: 69 Dakika (20, 23, 26)
