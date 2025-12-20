Galatasaray 120 dakikada 3-1 kazandı

Galatasaray HDI Sigorta, 120 dakika süren maçta Alanya Belediyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-1 yendi.

Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki ligdeki 9. galibiyetini alırken, Alanya Belediyespor 8. yenilgisini yaşadı.

Konyaspor 90+3'te yıkıldıKonyaspor 90+3'te yıkıldı

ALANYA BELEDİYESPOR - GALATASARAY HDI SİGORTA MAÇINDAN NOTLAR

Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Ahmet Çenesiz

ON Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Uğur Kılınç, Batuhan Avcı, Furkan Dur, Saadat, Marshall (Zeka Çağatay Kır, Berat Mergen, İrfan Çetinkaya, Abdullah Çam, Azizcan Ataoğlan, Burak Çevik)

2024/11/07/hbgs.jpg

Galatasaray HDI Sigorta: Gökçen Yüksel, Patry, Maar, Alonso, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Wright)

Setler: 25-23, 22-25, 16-25, 21-25

Süre: 120 dakika (31, 30, 25, 34)

Kaynak:Haber Merkezi / AA

