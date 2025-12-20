Galatasaray 120 dakikada 3-1 kazandı
Yayınlanma:
Galatasaray HDI Sigorta, 120 dakika süren maçta Alanya Belediyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-1 yendi.
Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki ligdeki 9. galibiyetini alırken, Alanya Belediyespor 8. yenilgisini yaşadı.
ALANYA BELEDİYESPOR - GALATASARAY HDI SİGORTA MAÇINDAN NOTLAR
Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Ahmet Çenesiz
ON Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Uğur Kılınç, Batuhan Avcı, Furkan Dur, Saadat, Marshall (Zeka Çağatay Kır, Berat Mergen, İrfan Çetinkaya, Abdullah Çam, Azizcan Ataoğlan, Burak Çevik)
Galatasaray HDI Sigorta: Gökçen Yüksel, Patry, Maar, Alonso, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Wright)
Setler: 25-23, 22-25, 16-25, 21-25
Süre: 120 dakika (31, 30, 25, 34)
Kaynak:Haber Merkezi / AA