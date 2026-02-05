Futbolda şike soruşturmasında iddianame tamamlandı! O başkanlar sistemi böyle kurmuş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “futbolda bahis ve şike” soruşturması kapsamında, Türk futbolunda son yılların en çarpıcı iddialarından biri iddianameye girdi.

2. Lig Beyaz Grup’ta 28 Nisan 2024’te oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor karşılaşmasının berabere bitmesiyle Zonguldak Kömürspor küme düşmüş, kulüp bu durumu yargıya taşımıştı.

Savcılığa göre, maç öncesinde Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, kulüp sahibi Ahmet Okatan ile Hasan Güney ve Abdurrahman Karataş arasında iletişim kuruldu. Bu görüşmelerde maçın 0-0 bitmesi yönünde mutabakata varıldı. Zonguldakspor’un düşmesiyle birlikte Nazilli ligde kaldı.

Göz göre göre şike yapmaya kalktılar: TFF soruşturma başlattı

"MAÇI BAĞLADIM" "GÖRÜŞMEMİZ LAZIM DAYI"

İddianamede yer alan HTS kayıtlarına göre Kaya, Katipoğlu ile görüşmesinde “Zonguldak teşvik gönderecekmiş Ankaraspor’a, ondan bizim bir an önce görüşmemiz lazım dayı” dedi. Ayrıca Kaya’nın, Hasan Güney’i “Maçı bağladım” şeklinde konuşmaması konusunda uyardığı da kayıtlara yansıdı.

Maçın ardından Hasan Güney’in Katipoğlu’na “Hayırlı olsun” mesajı gönderdiği de tespit edildi.

BEŞİ TUTUKLU 52 KİŞİ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddianamede, Zonguldak Kömürspor “suçtan zarar gören”, Ankaraspor ve Nazilli Belediyespor ise “malen sorumlu” sıfatıyla yer aldı. Aralarında Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya ve Gürhan Sönmez’in de olduğu 5 kişi tutuklandı. Toplam 52 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaya ve Katipoğlu hakkında “şike” suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis istendi. Diğer isimler için ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20 bin gün adli para cezası talep edildi.

Ayrıca futbolcu, teknik ekip ve hakemlerden oluşan çok sayıda kişinin yer aldığı dosyada Murat Sancak, Mert Hakan Yandaş, Alessane Ndao, Emircan Çiçek gibi isimler de tutuklananlar arasında yer aldı.

NTV ve Sabah'ın haberlerine göre; soruşturma kapsamında Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, Metehan Baltacı, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Murat Sancak, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Alessane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Ahmet Okatan, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya ve Ümit Kaya tutuklanan isimler arasında.