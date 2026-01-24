Göz göre göre şike yapmaya kalktılar: TFF soruşturma başlattı

Bahis ve şike soruşturması tüm hızıyla devam ederken Kocaeli 1. Amatör Lig Play-off A Grubu’nda yaşananlar ortalığı karıştırdı.

KOCAELİ AMATÖR LİG'DE ŞİKE İDDİASI

GZT’den Emre Tanrıver’in haberine göre, play-off maçlarında şike yapıldı. Tanrıver, Tavşancılspor’un Çerkeşli’nin üst lige çıkmaması için şike girişiminde bulunduğunu iddia etti.

Tanrıver’in açıklamaları şu şekilde:

Kocaeli'de Şike var. Kocaeli 1. Amatör Lig Play-off A grubunda son maçlar öncesinde dört takımın da Süper Amatör Lig'e çıkma ihtimali vardı. Tavşancılspor, Uzuntarla karşısında 2-0 öndeyken Çerkeşlispor - Başaranspor maçı 1-1'di. Bu skorlarla Tavşancılspor yükseliyordu ancak 90+4'de Çerkeşli, Başaran karşısında 2-1 öne geçti. Bu sefer de Çerkeşli yükseliyordu.

Çerkeşli'nin yükselmesini istemeyen Tavşancılspor skor 2-0 iken maçı bıraktı ve Uzuntarla, 2 dakikada 3 gol attı. Dakikalar 90+7 iken bu kez Uzuntarla bir üst lige yükseliyordu. Tam bu anda Çerkeşlispor - Başaranspor maçı 2-2 oldu. Bu sefer yeniden üst lige çıkma şansı doğan Tavşancılspor rakibinin topu bırakmasıyla 2 gol daha attı ve 4-3 kazandı. Yani 13 dakikalık uzatmada tam 5 gol atıldı. Bu skorda bir üst lige Tavşancılspor yükseliyordu ancak diğer maç henüz bitmemişti.

Çerkeşli, Başaranspor maçının 2-2 bitmesini beklerlerken Çerkeşli son dakikada bir gol daha atarak 3-2 kazandı ve Süper Amatör Ligi'ne yükseldi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından futbol severler Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve davet etti. Federasyon da olayla ilgili soruşturma başlattı.

TFF Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na yollanan sevk yazısında şu ifadelere yer verildi: