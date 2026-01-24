Bahis soruşturmasında adı çıktı: 3. Lig'de şampiyonluğa giderken istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) bahis soruşturmasında açıkladığı antrenörlerden biri olan Mehmet Ceyhun’dan flaş bir karar geldi.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka’da sportif direktörlük yapan Mehmet Ceyhun yaptığı açıklamayla istifa etti.

“İSTİFA KARARI ALMIŞ BULUNMAKTAYIM”

Mehmet Ceyhun açıklamasında "Büyük bir sorumluluk ve iyi niyetle yürütmekte olduğum sportif direktörlük görevimden, şahsımla ilgili devam eden sevk sürecinin kulübümüzün işleyişine ve saha içi hedeflerine zarar vermemesi adına istifa etme kararı almış bulunmaktayım. Görev sürem boyunca tek önceliğim; Karşıyaka Spor Kulübü'nün değerlerine yakışan bir yapı oluşturmak, sportif başarıyı kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmek olmuştur. Aldığım tüm kararlar bu anlayış doğrultusunda şekillenmiştir" sözlerini sarf etti.

“SEZONU ŞAMPİYONLUKLA TAMAMLAYACAĞINA İNANCIM TAMDIR”

Şampiyonluk mesajı veren Mehmet Ceyhun, "Karşıyaka'nın sahip olduğu camia gücü, köklü kültürü ve büyük taraftarıyla yolun sonunda bu sezonu şampiyonlukla tamamlayacağına olan inancım tamdır. Bu inanç, bugün de yarın da değişmeyecektir. Bu süreçte birlikte çalışma onurunu yaşadığım tüm yöneticilerimize, teknik ekibimize, futbolcu kardeşlerime, kulüp personelimize ve her koşulda armasının yanında duran büyük Karşıyaka taraftarına gönülden teşekkür ediyorum. Karşıyaka Spor Kulübü'nün her zaman daha güçlü yarınlara ulaşmasını temenni ediyor, camiamıza saygılarım sunuyorum Haklınızı helal edin” dedi.

LİGDE 2. SIRADALAR

Geride kalan 17 haftada 37 puan toplamayı başaran Karşıyaka, 2. sırada yer alıyor.