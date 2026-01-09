Futbol dünyasını yıkan haber: 38 yaşındaki Madi İlker hayatını kaybetti

Aydın futbolunun tanınan ismi İlker Seçer hayatını kaybetti. 38 yaşındaki eski futbolcunun ölüm haberi futbol dünyasını derinden sarstı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde, futbol camiasında “Madi İlker” lakabıyla bilinen eski futbolcu İlker Seçer (38), kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
Futbol dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan İlker Seçer'in ölüm haberi spor camiasında büyük üzüntü yarattı.

aydinli-eski-futbolcu-ilker-secer-hayati-1105602-328218.jpg

BİRÇOK TAKIMDA FORMA GİYDİ

Futbol hayatı boyunca Kızılcaköyspor, Osmanbüküspor, Evciler Belediyespor, Merkez Yeniköyspor, Kardeşköyspor, Aydınspor, Yılmazspor ve Ulukonakspor formalarını giydi.
İlker, yerel futbolun sevilen isimlerinden biri olarak tanındı. 38 yaşındaki oyuncu 2020 yılında aktif futbol kariyerini noktaladı.

aydinli-eski-futbolcu-ilker-secer-hayati-1105604-328218.jpg

BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

İlker'in vefat haberi Aydın'da büyük üzüntü yarattı. 38 yaşındaki eski futbolcu bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden İlker için aydın kulüpler başsağlığı mesajları yayınladı.

