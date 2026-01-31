TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Çorum FK, dikkat çeken bir transfere imza attı.

Çorum FK, Ajansspor'dan Selim Manav'ın haberine göre; Fransa'nın Grenoble takımında forma giyen Efe Sarıkaya'yı kadrosuna kattı.

Çorum'la ilgili sözlerini TFF affetmedi

Çorum FK, TFF 1. Lig'de 22. haftaya 5. sırada 38 puanla girdi.

Play off maçlarına kalmasına kesin gözüyle bakılan Çorum FK, ilk 2'ye girip, direkt Süper Lig'e çıkmanın da hesaplarını yapıyor.

20 YAŞINDA DEFANSTA OYNUYOR: ALTAY'DA YETİŞTİ

Efe Sarıkaya, 20 yaşında ve defansta görev yapıyor. 1.85 boyundaki genç oyuncu bu sezon 9 maçta forma giydi.

Futbola İzmir'in köklü takımı Altay'da başlayan Efe Sarıkaya, genç yaşına rağmen A takıma alınmıştı.

Efe Sarıkaya, 2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde Fransa Ligue 2 takımı Grenoble'ye transfer olmuştu.