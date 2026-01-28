Çorum'la ilgili sözlerini TFF affetmedi

Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin'in Çorum FK'ya 2-1 yenildikleri maçtan sonraki açıklamalarını TFF affetmedi. Alınan karar duyuruldu.

TFF 1. Lig takımlarından Sarıyer, 22. haftada kendi sahasında oynadığı maçta Çorum FK'ya 2-1 yenilmişti.
Çorum FK'nın 2 golü de penaltıdan gelmişti.

Fredy Çorum'a Süper Lig sözü verdiFredy Çorum'a Süper Lig sözü verdi

Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, maçtan sonra hakem kararlarına sert tepki gösterip, şunları söylemişti:
"Aslında çok sinirliydim, sakinleştim. Çorum gerçekten çok kaliteli bir ekip. Süper Lig takımı gibi, alternatifli kadrosu var. Maalesef birileri düğmeye basmış Çorum çıkacak, çıksın diye. Can çekişiyoruz burada. Tamam çıkaracaksanız Çorum’u çıkarın ama takımların canını yakmayın. Belli oldu, Çorum çıkacak zaten. Ümit Öztürk bugün VAR’daki hakem, oldum olası kendisini beğenmiyordum. Hakemler maçların skorlarına karar veriyorlar, skorlara etki ediyorlar. Net ve açık söylüyorum bunu. Burada sakin konuşuyorum, ceza almamak için de elimden geleni yapıyorum ama insanların da bir sabrı var. Çorum FK takımı zaten bizden üstün. Eze eze bizi yensinler, kazansınlar, bunda problem yok ama ilk penaltıda orta hakem söylemesine rağmen VAR ısrarla çağırıyor. Penaltıyı verdirecek ya, ısrarla çağırıyor o yüzden. Bizim Camara’nın pozisyonunda kırmızı kartı niye vermiyorsun rakibe? Ümit Öztürk niye girmiyorsun devreye? İstediğin takıma giriyorsun, istediğine girmiyorsun. Net söylüyorum; Türk futbolundan hiçbir şey olmaz; ne Süper Lig’den ne bu ligden hiçbir şey olmaz."

TFF DİSİPLİN KURULU'NA GÖNDERİLDİ

Servet Çetin'in "Ceza almamak için elimden geleni yapıyorum" sözleri yeterli olmadı.
Türkiye Futbol Federasyonu Çetin'i affetmedi. Çetin, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalarından dolayı disiplin kuruluna gönderildi.

