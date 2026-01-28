Fredy Çorum'a Süper Lig sözü verdi

Yayınlanma:
Süper Lig'de Antalyaspor ve Eyüpspor formalarıyla dikkatleri üzerine çeken Fredy, Çorum FK'da çıktığı ilk maç sonrası Süper Lig mesajı verdi.

Çorum FK’nın yeni transferi Fredy Çorum FK taraftarlarına Süper Lig mesajı verdi.
Çorum FK’nın geçtiğimiz hafta Bodrum FK’dan kadrosuna kattığı Angolalı orta saha oyuncusu Fredy, Sarıyer karşısında Kırmızı - Siyahlı formayı ilk kez giydi.
Mücadelede gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Fredy, maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"BODRUM FK İLE ZORLANMIŞTIK"

Fredy, Sarıyer deplasmanının kolay olmadığını vurgulayarak, “Buraya gelip galibiyet almak çok önemliydi. Benim de ilk maçımdı, kazanmak istiyordum. Ancak burası zor bir deplasman. Saha şartları da biraz kötüydü. Sarıyer evinde iyi oynayan bir takım. Bodrum FK ile buraya geldiğimde de bizi çok zorlamıştı” ifadelerini kullandı.fredy.webp

SÜPER LİG SÖZÜ VERDİ

Çorum FK'nın yeni transferi taraftara da seslenerek Süper Lig sözü verdi. Fredy takımın hedefini net şekilde ortaya koyarken “Takım olarak çalışıp kazanmaya devam etmek ve bu takımla şampiyon olup Süper Lig’e çıkmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

