Fırat Aydınus: Yakışmadı

Fırat Aydınus: Yakışmadı
Yayınlanma:
Fenerbahçe - Göztepe maçının hakem yönetimine Fırat Aydınus'tan ilginç bir yorum geldi. Hakem Cihan Aydın'ın tedirgin ama şanlı olduğunu söyleyen Aydınus 1-1 biten maçın kritik pozisyonlarını değerlendirdi.

Süper Lig’in 19. haftasında Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe - Göztepe karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 16. dakikada Dorgeles Nene ile öne geçti. dakikada Janderson’un golüyle Göztepe eşitliği sağladı.
İkinci yarıda Fenerbahçe baskılı oynasa da kapalı Göztepe savunmasını aşamadı.
Bu sonuçla Fenerbahçe, Galatasaray’ın kazandığı haftada zirvenin 3 puan gerisine düştü.

"TEDİRGİN AMA ŞANSLI"

Hürriyet yazarı ve eski hakem Fırat Aydınus, karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın’ın yönetimini değerlendirdi. Aydınus, Cihan Aydın için, "İlk 10 dakikada verdiği ve vermediği kararlarla tedirginliğini net biçimde gösterdi. Maçta spesifik bir pozisyon yaşanmadı, bu nedenle şanslıydı" yorumunda bulundu.
Hakem yorumcusu Aydınus, Cihan Aydın'ın, verdiği kartlarda doğruluk oranının yüksek olduğunu ancak benzer pozisyonlarda sarı kart göstermediğini belirtti.

cihan.webp"YAKIŞMADI"

Maçın başındaki önemli sekanslarda hakemin kafasının karışık olduğunu söyleyen Fırat Aydınus, çok konuşulan 8. dakikadaki pozisyon içi de "Skriniar - Janderson mücadelesinde Göztepe aleyhine çaldığı faul düdüğü FIFA hakemi Cihan Aydın’a yakışmadı" ifadelerini kullandı.
Aydınus, Cihan Aydın’ın yönetiminde majör bir hata olmadığını ancak maçın başındaki kritik anlarda kararsız ve bulanık bir görüntü sergilediğini vurguladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünya vites yükseltti! 1 gün artık 24 saat değil
Dünya vites yükseltti!
1 gün artık 24 saat değil
Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Spor
Rafa Silva: Sergen Yalçın'la tartıştım Galatasaray'dan teklif aldım
Rafa Silva: Sergen Yalçın'la tartıştım Galatasaray'dan teklif aldım
Ahmet Çakar Fenerbahçe'nin puan kaybının sorumlusunu açıkladı
Ahmet Çakar Fenerbahçe'nin puan kaybının sorumlusunu açıkladı
Nihat Özdemir'in 2.5 yılda yenileyemediği Nou Camp'ı su bastı
Nihat Özdemir'in 2.5 yılda yenileyemediği Nou Camp'ı su bastı