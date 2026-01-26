Fırat Aydınus: Yakışmadı

Süper Lig’in 19. haftasında Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe - Göztepe karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 16. dakikada Dorgeles Nene ile öne geçti. dakikada Janderson’un golüyle Göztepe eşitliği sağladı.

İkinci yarıda Fenerbahçe baskılı oynasa da kapalı Göztepe savunmasını aşamadı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, Galatasaray’ın kazandığı haftada zirvenin 3 puan gerisine düştü.

"TEDİRGİN AMA ŞANSLI"

Hürriyet yazarı ve eski hakem Fırat Aydınus, karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın’ın yönetimini değerlendirdi. Aydınus, Cihan Aydın için, "İlk 10 dakikada verdiği ve vermediği kararlarla tedirginliğini net biçimde gösterdi. Maçta spesifik bir pozisyon yaşanmadı, bu nedenle şanslıydı" yorumunda bulundu.

Hakem yorumcusu Aydınus, Cihan Aydın'ın, verdiği kartlarda doğruluk oranının yüksek olduğunu ancak benzer pozisyonlarda sarı kart göstermediğini belirtti.

"YAKIŞMADI"

Maçın başındaki önemli sekanslarda hakemin kafasının karışık olduğunu söyleyen Fırat Aydınus, çok konuşulan 8. dakikadaki pozisyon içi de "Skriniar - Janderson mücadelesinde Göztepe aleyhine çaldığı faul düdüğü FIFA hakemi Cihan Aydın’a yakışmadı" ifadelerini kullandı.

Aydınus, Cihan Aydın’ın yönetiminde majör bir hata olmadığını ancak maçın başındaki kritik anlarda kararsız ve bulanık bir görüntü sergilediğini vurguladı.