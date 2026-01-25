Fenerbahçe Göztepe'ye takıldı: Şampiyonluk yarışında yara aldı

Fenerbahçe Göztepe'ye takıldı: Şampiyonluk yarışında yara aldı
Yayınlanma:
Fenerbahçe sahasında Göztepe'yle 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 3 puan gerisine düştü.

Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar, 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 17. dakikasında Fenerbahçe, Dorgeles Nene’nin golüyle öne geçti. Göztepe’ye beraberliği getiren golü 24. dakikada Janderson kaydetti.

yazi-36.jpg

İSMAİL YÜKSEK SAKATLANDI

Fenerbahçe’de İsmail Yüksek yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi. 38. dakikada yerine Fred dahil oldu.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte 43 puana ulaşan Fenerbahçe, 2. sırada yer aldı. 36 puandaki Göztepe ise 4. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe ile anlaşamadılar: Transfer iptal olduFenerbahçe ile anlaşamadılar: Transfer iptal oldu

GALATASARAY İLE FARK 3 PUAN OLDU

Galatasaray’ın Fatih Karagümrük karşısında aldığı galibiyet ve Fenerbahçe’nin beraberliği şampiyonluk yarışında ortalığı karıştırdı. Ezeli rakipler arasındaki fark 3 puan oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Spor
Fenerbahçe'yi yıkan amatörce hatayı açıkladı: Takımdaki sorun gizli olmaktan çıktı
Fenerbahçe'yi yıkan amatörce hatayı açıkladı: Takımdaki sorun gizli olmaktan çıktı
Fenerbahçe'de bir sakatlık daha: Maça devam edemedi
Fenerbahçe'de bir sakatlık daha: Maça devam edemedi