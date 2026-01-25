Fenerbahçe Göztepe'ye takıldı: Şampiyonluk yarışında yara aldı
Fenerbahçe sahasında Göztepe'yle 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 3 puan gerisine düştü.
Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar, 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmanın 17. dakikasında Fenerbahçe, Dorgeles Nene’nin golüyle öne geçti. Göztepe’ye beraberliği getiren golü 24. dakikada Janderson kaydetti.
İSMAİL YÜKSEK SAKATLANDI
Fenerbahçe’de İsmail Yüksek yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi. 38. dakikada yerine Fred dahil oldu.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte 43 puana ulaşan Fenerbahçe, 2. sırada yer aldı. 36 puandaki Göztepe ise 4. sırada bulunuyor.
GALATASARAY İLE FARK 3 PUAN OLDU
Galatasaray’ın Fatih Karagümrük karşısında aldığı galibiyet ve Fenerbahçe’nin beraberliği şampiyonluk yarışında ortalığı karıştırdı. Ezeli rakipler arasındaki fark 3 puan oldu.
