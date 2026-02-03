FIFA Başkanı Rusya için harekete geçti

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Rusya’ya uygulanan uluslararası müsabakalardan men cezasının kaldırılması gerektiğini söyledi.

İngiliz haber kanalı Sky News’e konuşan Infantino, bu yasağın hiçbir fayda sağlamadığını, aksine daha fazla hayal kırıklığı ve nefret yarattığını belirtti.

İLK KEZ AÇIK AÇIK HEDEF GÖSTERDİ

Infantino ilk kez Rusya'yı işaret ederek, “Hiçbir ülkenin futbol oynamasının yasaklanmaması gerekir. Rusya’daki çocukların Avrupa’da maç oynamalarının faydalı olacağına inanıyorum" diye konuştu. FIFA'nın patronu yaptırımların kaldırılmasının futbolun birleştirici gücünü yeniden ortaya çıkaracağını savundu.

Infantino: Ben de ağlıyorum

İNGİLİZLERDEN ÖZÜR DİLEDİ

Infantino ayrıca, geçtiğimiz ay Davos Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı açıklamalar nedeniyle İngiliz taraftarlardan özür diledi.

FIFA Başkanı, Katar 2022 Dünya Kupası’nda hiçbir İngiliz taraftarın tutuklanmadığını söylemiş, bu sözleri eleştirilere yol açmıştı. Infantino, amacının taraftarları gücendirmek olmadığını, barışçıl bir kutlama ortamını vurgulamak istediğini belirtti.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

FIFA ve UEFA, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının ardından Şubat 2022’de Rus kulüpleri ve milli takımlarını tüm organizasyonlardan men etmişti. Bu karar, CAS (Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi) tarafından da onaylanmıştı.

Infantino’nun bu çıkışı, futbolun siyasetten bağımsız olması gerektiği yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Ancak UEFA ve FIFA’nın mevcut yaptırımları, Avrupa’daki siyasi atmosferle doğrudan bağlantılı olduğu için kararın değişip değişmeyeceği belirsizliğini koruyor.



