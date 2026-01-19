Fenerbahçe'ye uçan bomba: İtalyan efsane geliyor

Kadın voleybolunun güçlü takımı Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Sarı lacivertlilerin Alessio Orro'dan sonra bir İtalyan efsanesini daha kadrosuna katmaya hazırlandığı bildirildi. Volley Magazine'deki habere göre; Ezcabaşı Dynavit'in talip olduğu Marina Lubian için Fenerbahçe Medicana'nın da devreye girdiği ve anlaşmanın sağlandığı iddia edildi.

25 yaşında ve 1.93 boyundaki "Uçan bomba" Marina, İtalya Milli Takımı'nda Alessio Orro ile birlikte forma giyiyor.

Şu anda İtalya'nın en güçlü takımlarından Imoco forması giyen yıldız oyuncu son dünya şampiyonasında en iyi orta oyuncu seçildi.

KUPALARI ŞAMPİYONLUKLARI BULUNUYOR

2 CEV Şampiyonlar Ligi, 2 Dünya Kulüpler Şampiyonluğu, 3'er kez de İtalya Ligi, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası şampiyonlukları bulunan Marina, İtalya Milli Takımı formasıyla da 2023 Avrupa Şampiyonası'nda "Er iyi orta oyuncu" olurken, 2024 Paris Olimpiyatları, 2022 ve 2024 Milletler Ligi'nde altın madalya kazandı.

Marina anlaşmanın resmileşmesi halinde gelecek sezon Vodafone Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Medicana forması giyecek.