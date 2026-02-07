Fenerbahçe'ye Kante müjdesi

Fenerbahçe, ligde 9 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de Gençlerbirliği ile kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktörümüz Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmantaktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Erzurumspor FK maçında 60 dakika ve üzeri forma giyen oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

Antrenmana Kante de katıldı.

KANTE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA SAHADA

Kante, antrenmanda öne çıkan futbolculardan oldu. Milliyet'teki habere göre N'Golo Kante'nin kondisyon eksiğinin bulunmadığı ve hazır olduğu görüldü.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun Fransız futbolcuyu Gençlerbirliği maçında vatandaşı Matteo Guendouzi ile birlikte orta sahada oynatacağı belirtildi.

Kante, böylece ilk kez sarı lacivertli taraftarların karşısına çıkmış olacak.

Yeni transfer Sidiki Cherif'in ise ayak bileğinden sakat olduğu ve tedavisinin sürdüğü ifade edildi.