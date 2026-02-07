Fenerbahçe'ye Kante müjdesi

Yayınlanma:
Fenerbahçe, pazartesi günü Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmana yeni transfer Kante de katıldı. Kante ile ilgili sarı lacivertlileri sevindiren bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe, ligde 9 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de Gençlerbirliği ile kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

2024/11/08/hbfb.jpgTeknik direktörümüz Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmantaktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

whatsapp-image-2026-02-07-at-16-42-13.jpeg

Erzurumspor FK maçında 60 dakika ve üzeri forma giyen oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.
Antrenmana Kante de katıldı.

KANTE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA SAHADA

Kante, antrenmanda öne çıkan futbolculardan oldu. Milliyet'teki habere göre N'Golo Kante'nin kondisyon eksiğinin bulunmadığı ve hazır olduğu görüldü.

Kante'den ayağının tozuyla çocuklar için 14 milyon liraKante'den ayağının tozuyla çocuklar için 14 milyon lira

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun Fransız futbolcuyu Gençlerbirliği maçında vatandaşı Matteo Guendouzi ile birlikte orta sahada oynatacağı belirtildi.
Kante, böylece ilk kez sarı lacivertli taraftarların karşısına çıkmış olacak.
Yeni transfer Sidiki Cherif'in ise ayak bileğinden sakat olduğu ve tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

