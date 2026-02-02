Fenerbahçe'ye imzayı gece yarısı attı: Detayları belli oldu

Fenerbahçe'ye imzayı gece yarısı attı: Detayları belli oldu
Yayınlanma:
Fenerbahçe, dün geç saatlerde İstanbul'a getirdiği Sidiki Cherif'le imzayı gece yarısı attırdı. Sözleşmenin detayları belli oldu.

Fenerbahçe, dün gece yarısından sonra Fransız santrfor Sidiki Cherif'i İstanbul'a getirmişti.

2024/11/08/hbfb.jpgSağlık kontrolünden geçirilen 19 yaşındaki futbolcu imzayı yine gece yarısı attı.
Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki santrafor Sidiki Cherif’i kadrosuna kattı. Fransız genç oyuncu satın alma opsiyonuyla 2025/2026 sezonunun sonuna kadar kiralandı.
Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyemiz Turgay Terzi yer aldı.
Sidiki Cherif’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor, sarı lacivert forma altında sonsuz başarılar diliyoruz."

SÖZLEŞMENİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Fenerbahçe'ye imza adan Cherif'in sözleşmesinin detayları da belli oldu.

Fenerbahçe yeni transferini gece yarısı İstanbul'a getirdiFenerbahçe yeni transferini İstanbul'a getirdi

Sarı lacivertli kulüp futbolcu için kulübü Angers'e 4 milyon euro sezon sonuna kadar kiralama bedeli ödeyecek.
Ardından zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.
Satın alma bedelinin de 18+3 milyon euro olduğu belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

