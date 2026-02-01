Fenerbahçe yeni transferini gece yarısı İstanbul'a getirdi

Fenerbahçe, yeni transferini gece yarısından sonra kulübün internet sitesinden duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Angers forması giyen Sidiki Cherif’in transferine ilişkin olarak oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelerini sürdürmektedir.

Bu kapsamda, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesi amacıyla oyuncu İstanbul’a gelmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

İSTANBUL'A İNDİ

Bu açıklamanın hemen ardından genç futbolcu İstanbul'a indi.

Sağlık kontrollerinden geçirilecek olan Cherif'in daha sonra sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Fenerbahçe sonunda anlaşmaya vardı

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, Angers forması giyen Sidiki Cherif'i için kulübü Angers'ı 4 milyon euro sezon sonuna kadar kiralama bedeli ödenecek. 18+3 milyon euro da zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.

Sidiki Cherif, bu sezon Angers formasıyla 20 resmi maça çıktı ve 4 gol attı.