Fenerbahçe'nin yıldızı 41 yaşında transfer oldu

Süper Lig'de Ankaragücü, Kayserispor, Manisaspor ve Elazığspor için de ter döken Fenerbahçe'nin yıldızı 41 yaşında transfer oldu. Artık Süper Amatör Lig ekibi için oynayacak.

Profesyonel futbol kariyerine 2003 yılında Bandırmaspor'da başlayıp kariyerindeki zirveyi Fenerbahçe'ye transfer olarak gören Gökhan Emreciksin, A Milli Takım dostluk maçı kadrosuna da alınmıştı.

2008-2009 sezonunun ikinci yarısında 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 12 maçta Fenerbahçe forması giyen Gökhan Emreciksin'in bir süre sonra profesyonel kariyeri hızla düşüşe geçti.

3'üncü Lig (Bandırmaspor), 2'inci Lig (Boluspor) ve 1'inci Lig'de (Boluspor) 4,5 sezon geçiren futbolcu, Süper Lig'de ise sırasıyla Ankaragücü, Kayserispor, Manisaspor ve Elazığspor'un başarısı için de mücadele etti.

Siirt İl Özel İdaresi Spor, İzmirspor, Bismil 1936 Gençlik ve Spor ve Sancaktepe Futbol Kulübü'nde ter döken Emreciksin'in yeni adresi geçtiğimiz günlerde belli oldu.

Bir dönem adından sıkça söz ettirmeyi başaran, 26 Mart 2008'de Fatih Terim tarafından A Milli Takım'ın Belarus ile oynadığı özel maçın aday kadrosuna davet edilen futbolcu, 41 yaşında İstanbul'un Pendik ilçesinde faaliyet gösteren Süper Amatör Lig temsilcisi Kavakpınarspor'a imza attı.

Süper Amatör Lig'de mücadele eden İstanbul kulübünden yapılan açıklamada, "Kavakpınarspor Ailesi'ne hoş geldin Gökhan Emreciksin! Süper Lig'de uzun yıllar forma giymiş, Türk futbolunda iz bırakmış Gökhan Emreciksin, artık Kavakpınarspor formasıyla sahada olacak. Kulüp kültürümüze uyumu, profesyonel yaklaşımı ve sahadaki tecrübesiyle takım yapımızı güçlendirecek olan Gökhan Emreciksin’in, hedeflerimize giden yolda önemli bir rol üstleneceğine inanıyoruz. Birlikte güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

EMRECİKSİN'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Gökhan Emreciksin, Kavakpınarspor'un transfer paylaşımına sessiz kalmadı ve Instagram hesabından "Hoş buldum. Beraber nice başarılarımız olur inşallah" yorumunu yazdı.

