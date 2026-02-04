Fenerbahçe'nin yeni transferi Kante İstanbul'a geldi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, N’Golo Kante transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, uzun süren görüşmelerin ardından Fransız futbolcuya imzayı attırmayı başardı.

Galatasaray Fenerbahçe'yi bekleyişe geçti

N’GOLO KANTE İSTANBUL’DA

2028 yılına kadar Fenerbahçe’ye transfer olan N’Golo Kante’yi taşıyan özel uçak Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptı. Yıldız orta sahayı burada binlerce Fenerbahçeli taraftar karşıladı.

MALİYETİ AÇIKLANDI

2.5 sene Fenerbahçe formasını terletecek olan N’Golo Kante’nin maliyeti de belli oldu. Fenerbahçe’den KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu N'Golo Kante'nin transferi konusunda kulübü Al-Ittihad Club ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 14.400.000 euro tutarında imza parası ödenecek olup, ayrıca 2025-2026 sezonu için 5.500.000 euro, 2026-2027 ve 2027-2028 futbol sezonları için ise sezon başına 11.000.000 euro ücret ödenecektir.