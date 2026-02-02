Fenerbahçe'nin talebi reddedildi: Masadan kalktılar

Fenerbahçe'nin talebi reddedildi: Masadan kalktılar
Yayınlanma:
Fenerbahçe'den Fred'i kiralamak isteyen Ajax, yarım sezon için 3.5 milyon euro istenmesi üzerine transferi rafa kaldırdı.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de Fred ile yollar ayrılacak. Teknik direktör Tedesco’nun planları arasında yer almayan Fred için sürpriz bir gelişme yaşandı.

AJAX MASADAN KALKTI

De Telegraaf’ta yer alan habere göre Hollanda’dan Ajax, Fred’i kiralamak için harekete geçti. Taraflar arasında yapılan görüşmeler sonrasında Ajax masadan kalktı.

Haberde Fenerbahçe’nin kiralama bedeli olarak 3.5 milyon euro kiralama bedeli talep ettiği öne sürüldü.

fred-1-217879.webp

BEDELİ ÇOK BULDULAR

Yarım sezonluk kiralama için bu bedeli yüksek bulan Ajax yöneticilerinin, transferi rafa kaldırdığı belirtildi. Talep edilen bedelin düşürülmesi halinde görüşmelerin yeniden başlayabileceği aktarıldı.

Galatasaray'da yollar ayrılıyor: Sözleşmeyi feshetmek için tesislere geldiGalatasaray'da yollar ayrılıyor: Sözleşmeyi feshetmek için tesislere geldi

29 MAÇTA 1 GOL VE 3 ASİST KAYDETTİ

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 29 maçta forma giyen Brezilyalı futbolcu, 1 gol ve 3 asist kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

