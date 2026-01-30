UEFA Avrupa Ligi’nde eşleşmeler belli oldu. İsviçre’nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonucunda Fenerbahçe’nin rakibi de netleşti.

NOTTINGHAM FOREST İLE EŞLEŞTİ

Temsilcimiz Fenerbahçe, play-off turunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ile eşleşti. Kuraları eski milli futbolcu İlhan Mansız çekti.

LİGİ 13. SIRADA NOKTALADILAR

8 haftada 14 puan toplamayı başaran Nottingham Forest, 13. sırada yer aldı. 12 puan toplayan sarı-lacivertliler ise lig aşamasını 19. sırada noktaladı.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Dinamo Zagreb - Genk

Brann - Bologna

Ludogorets - Ferencvaros

Celtic - Stuttgart

Panathinaikos - Viktoria Plzen

PAOK - Celta Vigo

Lille - Kızılyıldız

Fenerbahçe - Nottingham Forest

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Play-off turunda ilk maçlar 19 Şubat Perşembe günü, rövanş karşılaşmaları ise 26 Şubat Perşembe günü oynanacak.

SON 16 TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİPLER

Fenerbahçe son 16 turuna yükselmesi halinde Danimarka ekibi Midtjylland veya İspanya La Liga temsilcisi Real Betis ile eşleşecek.