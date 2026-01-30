Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu: UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi

Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu: UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi
Yayınlanma:
Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda kuralar çekildi. Fenerbahçe’nin rakibi Nottingham Forest oldu.

UEFA Avrupa Ligi’nde eşleşmeler belli oldu. İsviçre’nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonucunda Fenerbahçe’nin rakibi de netleşti.

NOTTINGHAM FOREST İLE EŞLEŞTİ

Temsilcimiz Fenerbahçe, play-off turunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ile eşleşti. Kuraları eski milli futbolcu İlhan Mansız çekti.

whatsapp-image-2026-01-30-at-15-26-06.jpeg

LİGİ 13. SIRADA NOKTALADILAR

8 haftada 14 puan toplamayı başaran Nottingham Forest, 13. sırada yer aldı. 12 puan toplayan sarı-lacivertliler ise lig aşamasını 19. sırada noktaladı.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

  • Dinamo Zagreb - Genk
  • Brann - Bologna
  • Ludogorets - Ferencvaros
  • Celtic - Stuttgart
  • Panathinaikos - Viktoria Plzen
  • PAOK - Celta Vigo
  • Lille - Kızılyıldız
  • Fenerbahçe - Nottingham Forest

Galatasaray'ın rakibi belli oldu: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildiGalatasaray'ın rakibi belli oldu: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Play-off turunda ilk maçlar 19 Şubat Perşembe günü, rövanş karşılaşmaları ise 26 Şubat Perşembe günü oynanacak.

SON 16 TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİPLER

Fenerbahçe son 16 turuna yükselmesi halinde Danimarka ekibi Midtjylland veya İspanya La Liga temsilcisi Real Betis ile eşleşecek.

