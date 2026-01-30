Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda FCSB ile karşılaştı.

Temsilcimiz, mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerin tek golünü İsmail Yüksek atarken, FCSB golü Cisotti ile buldu.

19. SIRADA TAMAMLADI

Bu sonuçla Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 12 puanla 19. sırada tamamladı ve yoluna son 16 play off turundan devam etmeye hak kazandı.

MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ OLDU

Son hafta maçlarının oynanmasının ardından play-off turundaki muhtemel eşleşmeler de belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalabilmek için İngiliz ekibi Nottingham Forest ya da Çekya temsilcisi Victoria Plzen ile karşılaşacak.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'de son 16 turu için oynanacak play-off maçlarının belli olacağı kura çekimi 30 Ocak Cuma (bugün) TSİ 15.00'te yapılacak.

Avrupa Ligi finali, 20 Mayıs'ta Beşiktaş'ın stadı olan Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe FCSB ile berabere kaldı

İŞTE MAÇLARIN OYNANACAĞI TARİH

Play-off turu maçları, 19 ve 26 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şu şekilde: