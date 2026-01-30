UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçında Fenerbahçe, Romanya ekibi FCSB'ye konuk oldu.

Bükreş'te National Arena'da oynanan mücadele, 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin golünü 18. dakikada İsmail Yüksek atarken, ev sahibi golü 71. dakikada Cisotti ile buldu.

Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 12 yaptı ve yoluna play-off turundan devam edecek.

FCSB ise 7 puana yükselere Avrupa Ligi'ne veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Oosterwolde'nin ortasına penaltı noktasının gerisinden Talisca'nın volesinde top yandan dışarı gitti.

10. dakikada soldan topla hareketlenen ve ceza sahasına giren Politic'in çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Ederson'dan oyun alanına döndü.

17. dakikada soldan Mert Müldür'ün ortasında savunmadan seken top ceza sahası sağ çaprazda Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Kerem'in gelişine şutunda kalecinin direk dibinden çeldiği topu En-Nesyri ağlara gönderdi ama gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

18. dakikada sağdan Nene'nin altıpas önüne etkili ortasına iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda kaleci topu son anda kornere çeldi.

19. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hücum yönünün sağından Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktası civarında iyi yükselen İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda top filelere gitti: 0-1.

31. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen ve ceza sahası için sol çağrazda kaleciyle karşı karşıya kalan Olaru'nun şutunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırdı.

33. dakikada rakip yarı sahanın ortasından topla hareketlenen ve ceza sahasına giren Miculescu'nun şutunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı kontrol etti.

36. dakikada savunma arkasına atılan uzun topla ceza sahasına giren ve burada Oosterwolde'den sıyrılan Thiam'ın şutunda Ederson topu oyun alanına çeldi.

51. dakikada ev sahibi ekip etkili geldi. Sağdan Thiam'ın yerden penaltı noktasına ortasında gelişine müsait durumda Alhassan'ın şutunda kaleci Ederson topu tehlike bölgesinin dışına uzaklaştırdı.

59. dakikada En-Nesyri'nin pasıyla topla buluşan ve rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun karşı karşıya durumda aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle kornere gitti.

71. dakikada FCSB beraberliği yakaladı. Soldan gelişen atakta Radunovic'in arka direğe ortasına hareketlenen Cisotti'nin altıpasın gerisinden gelişine yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 1-1.

78. dakikada sağdan yapılan ortada savunmada Çağlar Söyüncü'nün iyi uzaklaştıramadığı top penaltı noktasının solunda Thiam'ın önüne düştü. Bu oyuncunun gelişine şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

81. dakikada Semedo'nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topu kontrol eden Kerem Aktürkoğlu'nun yerden şutunda top direk dibinden dışarı gitti.

90. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Popescu'nun uzak direğe plasesinde Ederson, son anda meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

Karşılaşma, 1-1 eşitlikle sona erdi.