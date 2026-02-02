Fenerbahçe'nin Kocaelispor maçı ilk 11'i belli oldu: Tedesco taktik değiştirdi

Fenerbahçe'nin Kocaelispor maçı ilk 11'i belli oldu: Tedesco taktik değiştirdi
Yayınlanma:
Kocaelispor - Fenerbahçe maçı öncesi ilk 11'ler açıklandı. Tedesco, En Nesyri'ye ilk 11'de şans verdi. Bir önceki maçta en önde olan Talisca ise forvet arkası olacak.

Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

ALPER AKARSU DÜDÜK ÇALACAK

TFF’nin kararıyla karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. VAR koltuğunda ise Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak.

EN NESYRI İLK 11'DE

Mücadelenin başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler açıklandı. Teknik direktör Tedesco, forvette En Nesyri'ye ilk 11'de şans verdi. Bir önceki maçta en önde oynayan Talisca ise forvet arkasında görev yapacak.

Kocaelispor: (Muhtemel) Gökhan; Ahmet, Balogh, Dijksteel, Haidara; Keita, Show, Linetty; Agyei, Petkovic, Rivas.

Fenerbahçe: Ederson; Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert; Alvarez, Guendouzi; Asensio, Musaba, Talisca; En-Nesyri.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

