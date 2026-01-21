Fenerbahçe'nin Daniele Santarelli ile görüştüğü ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Daniele Santarelli ile görüştüğü ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin kadın voleybol takımının başına getirmek için Daniele Santarelli ile görüştüğü ortaya çıktı. Hulusi Belgü, görüşmeyi doğruladı.

Fenerbahçe'nin kadın voleybol takımının başına getirmek için Milli Takım Başantrenörü Daniele Santarelli ile görüştüğü iddia ediliyordu.
İddiayı Fenerbahçe'nin eski yönetisi Hulusi Belgü doğruladı.

2024/11/08/hbfb.jpgHulusi Belgü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geçen sezon Fenoglio ile yolları ayırmaya karar vermelerinin ardından ilk olarak Santarelli ile görüştüklerini bildirdi.

"IMOCO'DAN AYRILAMAM" DEMİŞ

Belgü, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Santarelli ile sıcak ve karşılıklı güvene dayalı bir ilişkimiz vardı. Ancak Imoco ile olan sözleşmesinin 2027 sonuna kadar devam ettiğini ve bu süre dolmadan ayrılmasının mümkün olmadığını net şekilde ifade etti.

Ardından Karch Kiraly ve Julio Velasco ile temas kurduk. Her iki isim de kendi milli takımlarındaki görevlerine devam etmek istediklerini belirtti.
Yaklaşık iki ay boyunca Bernardo Rezende’yi (Bernardinho) bekledik. Son görüşmemizde, ailevi sebepler nedeniyle Brezilya’dan ayrılamayacağını söyledi. Ancak bir gün mutlaka Fenerbahçe’yi çalıştırmak istediğini özellikle vurguladı.
Bu süreçte Bregoli’nin Eczacıbaşı’na imza atmasıyla o opsiyon da kapandı. Aynı dönemde Abbondanza, Kore’de son derece başarılı bir sezon geçirmişti ve ciddi bir risk alarak Fenerbahçe’nin teklifini kabul etti.
Yapılan anlaşma sezonun kalan maçlarını ve Şampiyonlar Ligi kazanılması durumunda iki yıllık bir süreyi kapsıyordu. Yani kulübümüzün kontratı sonlandırma hakkı bulunuyordu.
Görüştüğümüz bir diğer isim Ze Roberto’ydu. Ancak onun THY’den ayrılış süreci, ayrıca kıdemli oyuncularımız ve bu konuda tecrübeli kulüp büyüklerimizle yaptığımız istişareler sonucunda; çalışkanlığı, disiplin anlayışı ve oyun kurgusu nedeniyle Abbondanza’da karar kıldık.
Fenerbahçe, büyük hedefleri olan bir kulüptür ve her zaman en üst düzey hocalarla çalışmak zorundadır. Bu nedenle opsiyonları erken kapatmak doğru olmaz."

