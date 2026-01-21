Fenerbahçe'den Mustafa Koç açıklaması

Fenerbahçe, 10 yıl önce kalp krizinden vefat eden Mustafa Vehbi Koç için bir anma mesajı yayınladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, 10 yıl önce vefat eden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Vehbi Koç için bir anma mesajı yayınladı.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yaşamı boyunca sporun birleştirici ve dönüştürücü gücüne tutkuyla inanan, sporu kişisel ve toplumsal gelişimin ayrılmaz parçası olarak gören, Kulübümüzün 4894 numaralı kongre üyesi, 1907 Fenerbahçe Derneği Kurucu Başkanı, değerli iş insanı Sayın Mustafa V. Koç’u, vefatının 10. yıl dönümünde saygı, sevgi, özlem ve rahmetle anıyoruz.

MUSTAFA VEHBİ KOÇ KİMDİR?

Rahmi Koç’un oğlu olan Mustafa Vehbi Koç, Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç’un da abisi. Mustafa Vehbi Koç, 2003-2016 yılları arasında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Mustafa Vehbi Koç, 21 Ocak 2016 yılında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Mustafa Vehbi Koç, vefat ettiğinde 56 yaşındaydı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

