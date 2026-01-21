Ali Koç'un seçim öncesi Sadettin Saran kararını açıkladı

Süper Lig’de Galatasaray ile farkı 1 puana indiren Fenerbahçe’de bir yandan da seçim tartışmaları devam ediyor.

Sezonun ardından olağanüstü genel kurula gidecek olan sarı-lacivertlilerde, adaylığını koyan bir isim olmadı. Ali Koç’un aday olup olmayacağı merak edilirken Serdar Ali Çelikler’den ilginç bir iddia geldi.

"ALİ KOÇ SADETTİN BEY’İN DEVAM ETMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR”

Neo Spor Youtube kanalında konuşan Serdar Ali Çelikler, Ali Koç’un aday olmayacağını ve Sadettin Saran’ı destekleyeceğini dile getirdi.

Serdar Ali Çelikler açıklamasında, “Net söyleyeyim. Ali Koç, aday falan olmadığı gibi, olası Mayıs'taki seçimde, Sadettin Bey'in devam etmesi gerektiğini düşünüyor. Hala yancıları, muhtaçları falan sürekli pozlarda dedim. Onlardan da yavaş yavaş kopuyor dediler” sözlerini sarf etti.