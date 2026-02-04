Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı: Hande Baladın ve arkadaşları bakın nasıl poz verdi?

Fenerbahçe'de gece yarısından beri N'Golo Kante çılgınlığı yaşanıyor.

Sarı lacivertlilerin yeni transferi büyük heyecan yaratırken, taraftarların akşam İstanbul'a gelecek olan Fransız futbolcuyu karşılamaya hazırlandıkları belirtildi.

Kante transferinin perde arkası ortaya çıktı

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Futbolcumuz N’Golo Kante, bugün saat 21.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır" denildi.

Sarı lacivertli taraftarların Kante'yi kalabalık bir grupla karşılaması bekleniyor. Taraftarların havalimanına akın etmesi bekleniyor.

VOLEYBOLCULARIN KANTE COŞKUSU

Kante coşkusu Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda da yaşandı.

Hande Baladın, takım arkadaşlarıyla birlikte poz vererek Kante'li şarkı sözleriyle poz verdi.

Fransa Milli Takımı için Dünya Kupası öncesi yapılan ve sık sık Kante'nin adının geçtiği "Ramenez la coupe à la maison" şarkısını hatırlatan Hande ve arkadaşlarının paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.