Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı: Hande Baladın ve arkadaşları bakın nasıl poz verdi?

Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı: Hande Baladın ve arkadaşları bakın nasıl poz verdi?
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin flaş transferi N'Golo Kante, Türkiye'de gündem oldu. Taraftarlar Kante'nin gelişini beklerken, Hande Baladın'da antrenmanda arkadaşlarını toplayarak poz verdi Kante için Fransa'da yapılan şarkıyla paylaştı.

Fenerbahçe'de gece yarısından beri N'Golo Kante çılgınlığı yaşanıyor.
Sarı lacivertlilerin yeni transferi büyük heyecan yaratırken, taraftarların akşam İstanbul'a gelecek olan Fransız futbolcuyu karşılamaya hazırlandıkları belirtildi.

Kante transferinin perde arkası ortaya çıktıKante transferinin perde arkası ortaya çıktı

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Futbolcumuz N’Golo Kante, bugün saat 21.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır" denildi.
Sarı lacivertli taraftarların Kante'yi kalabalık bir grupla karşılaması bekleniyor. Taraftarların havalimanına akın etmesi bekleniyor.

VOLEYBOLCULARIN KANTE COŞKUSU

Kante coşkusu Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda da yaşandı.
Hande Baladın, takım arkadaşlarıyla birlikte poz vererek Kante'li şarkı sözleriyle poz verdi.

whatsapp-image-2026-02-04-at-14-01-25.jpeg

Fransa Milli Takımı için Dünya Kupası öncesi yapılan ve sık sık Kante'nin adının geçtiği "Ramenez la coupe à la maison" şarkısını hatırlatan Hande ve arkadaşlarının paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Patates kabuklarından yapılmış bir poşet gezegeni kurtarabilir mi? Japonlar yaptı bile!
İzmir’in barajlarında sürpriz yükseliş! Gördes Barajı hayat buldu
Gördes Barajı'nda sürpriz gelişme
İzmir’de mucize gibi olay
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
Meteoroloji tarih vererek uyardı
Yeni yağış dalgası geliyor
TFF'den beklenen Skriniar kararı geldi
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker tutarları açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Spor
Deniz Çoban'dan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması: Kırmızı kart görmeliydiler
Deniz Çoban'dan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması: Kırmızı kart görmeliydiler
Galatasaray'daki Kante krizini açıkladı
Galatasaray'daki Kante krizini açıkladı
Fenerbahçe hem gönderdi hem teşekkür etti
Fenerbahçe hem gönderdi hem teşekkür etti