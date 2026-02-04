Fenerbahçe'de En Nesyri ile yollar resmen ayrıldı: İmkansız denilen transfer gerçekleşiyor

Fenerbahçe'de En Nesyri ile yollar resmen ayrıldı: İmkansız denilen transfer gerçekleşiyor
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe, En Nesyri'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Sarı-lacivertlilerin bu hamle sonrası 'iptal oldu' denilen N'Golo Kante transferini noktalamasını bekleniyor.

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de N'Golo Kante - En Nesyri takası gerçekleşiyor.

EN NESYRI İLE YOLLAR AYRILDI

Sarı-lacivertliler, TFF’ye yaptığı bildirimle En Nesyri’nin sözleşmesini feshetti. Bildirimde ayrıca Faslı futbolcunun Suudi Arabistan’a transfer olacağı belirtildi.

041770153527.webp

N’GOLO KANTE TRANSFERİ İÇİN ONAY ALINDI

Son birkaç saattir N’Golo Kante transferini noktalamak için uğraşan Fenerbahçe’nin ilerleyen saatlerde resmi açıklama yapması bekleniyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertliler transfer için gerekli onayı aldı.

BELGELER YETİŞMEMİŞTİ

Fenerbahçe yönetimi, En Nesyri – N’Golo Kante transferi için anlaşmaya varmış ancak belgeler yetişmediği için imzalar atılamamıştı.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ı çıldırtan futbolcuyu açıkladıFenerbahçe'de Sadettin Saran'ı çıldırtan futbolcuyu açıkladı

ARAPLAR GERİ ADIM ATMAK ZORUNDA KALDI

Sarı-lacivertliler her ne kadar transferin iptal olduğunu duyursa da N’Golo Kante’nin Al Ittihad’a yönelik protestosu Araplara geri adım attırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

