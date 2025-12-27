Fenerbahçe yılı namağlup lider kapattı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Opet ile OGM Ormanspor karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE OPET 49 SAYI FARK ATTI
Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler parkeden 109-60’lık skorla galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler böylece namağlup liderliğini sürdürdü.
DETAYLAR
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Anıl Veziroğlu, Seçkin Şentürk
Fenerbahçe Opet: Olcay Çakır Turgut 4, Alperi Onar 9, Meesseman 14, Gustafson 28, Mc Bride 7, Sevgi Uzun 8, Williams 12, Tuana Vural 7, Allemand 8, Selen Baş 2, Meltem Avcı Yılmaz 10
OGM Ormanspor: Gamze Takmaz 4, Duygu Özen 10, Kübra Erat 5, Banu Şimşek 15, Shields 15, Melisa Dönmez, Damla Gezgin 5, Yaren Düzcü 6, Yağmur Güvercin
1. Periyot: 29-10
Devre: 57-31
3. Periyot: 80-41