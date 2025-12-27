Fenerbahçe yılı namağlup lider kapattı

Yılın son maçında OGM Ormanspor'u 109-60 mağlup eden Fenerbahçe Opet namağlup liderliğini sürdürdü.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Opet ile OGM Ormanspor karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE OPET 49 SAYI FARK ATTI

Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler parkeden 109-60’lık skorla galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler böylece namağlup liderliğini sürdürdü.

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Anıl Veziroğlu, Seçkin Şentürk

Fenerbahçe Opet: Olcay Çakır Turgut 4, Alperi Onar 9, Meesseman 14, Gustafson 28, Mc Bride 7, Sevgi Uzun 8, Williams 12, Tuana Vural 7, Allemand 8, Selen Baş 2, Meltem Avcı Yılmaz 10

OGM Ormanspor: Gamze Takmaz 4, Duygu Özen 10, Kübra Erat 5, Banu Şimşek 15, Shields 15, Melisa Dönmez, Damla Gezgin 5, Yaren Düzcü 6, Yağmur Güvercin

1. Periyot: 29-10

Devre: 57-31

3. Periyot: 80-41

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

