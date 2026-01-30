Fenerbahçe transferi bildirdi: Forma giyemeden 1 imza daha attı

Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin Girona'ya kiraladığı Dominik Livakovic'ten bir imza daha geldi. Hırvat kaleci, Dinamo Zagreb'e kiralandı.

Fenerbahçe’nin sezon başında İspanya La Liga ekiplerinden Girona’ya kiraladığı Dominik Livakovic’ten bir imza daha geldi.

DINAMO ZAGREB’E KİRALANDI

Hırvat file bekçisi, Fenerbahçe’den önce forma giydiği Dinamo Zagreb’e kiralandı. Sarı-lacivertliler, anlaşmayı TFF’ye bildirdi.

68b610f4b9698631e4142c12.webp

KİRALAMA BEDELİ

Hırvatistan'dan Dnevnik'in haberine göre; Dinamo Zagreb, kiralama bedeli olarak 250 bin euro ödeme yapacak.

MAAŞINDA BÜYÜK İNDİRİM

Haberde ayrıca; 3 milyon euro net maaşı olan Livakovic’in transfer için büyük bir fedakarlık yaptığı ve çok daha düşük bir rakama imza attığı vurgulandı.

Fenerbahçe'de kalacağını bildirdi: 2 gün sonra İtalyan devi talip olduFenerbahçe'de kalacağını bildirdi: 2 gün sonra İtalyan devi talip oldu

SEZON SONU GERİ DÖNECEK

Anlaşmada satın alma opsiyonu yer almadı. Livakovic, sezonun sona ermesiyle Fenerbahçe’ye geri dönecek.

GIRONA’DA FORMA GİYEMEDİ

Livakovic, kiralık olarak gittiği Girona’da büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Oyuncu, İspanyol ekibiyle forma giymedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

