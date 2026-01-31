Fenerbahçe Stadı taşınacak mı? Resmen açıklandı

Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki stadı taşınacak mı? Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu resmen açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Kadıköy'de Fenerbahçe Chobani Stadı'nın taşınacağı iddialarını resmen yalanladı.
Sarı-lacivertli kulübün Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Mosturoğlu şunları söyledi:

"Fenerbahçe Stadı'nın taşınması mümkün değildir. Fenerbahçe Kulübü var olduğu sürece bu stat kulübe ait olacaktır. Bu stadın yapılmasında camiamızın alın terinin, katkılarının sonuçları vardır.

Biz devletten bir stat almadık. Kendimize ait stadı devlete verip üzerine inşaatı biz yaptık. Bu yetki tüzük gereği genel kurula aittir. Genel kurul izin vermediği sürece bu stat ilelebet bizim olacaktır."

"GÜNDEMİMİZDE BU YOK"

Şekip Mosturoğlu, tüzük değişikliği konusunda ise "Tüzük değişikliği, yenileştirme çalışmaları da konuşuluyor. Fethi Pekin döneminde çalışma başlamıştır. Şu an Ali Gürbüz devam ettirmektedir. Gündemimizde böyle bir durum yoktur. Tüzükte yapılacak her türlü değişikliğe karar verme yetkisi de genel kurula aittir. Yönetim kurulunun böyle bir yetkisi yoktur" ifadelerini kullandı.

Kaynak:AA

