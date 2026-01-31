Ali Koç'tan tarihi karar: Fenerbahçe'ye büyük fedakarlık yaptı

Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç, büyük bir fedakarlığa imza attı ve kulüpten alacağı 3.5 milyar TL'yi kulübe hibe etti.

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı.
Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, kulübün eski başkanı Ali Koç'un tüm alacaklarını Fenerbahçe'ye hibe ettiğini açıkladı.

ALİ KOÇ'TAN BÜYÜK FEDAKARLIK

Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç'un aldığı tarihi karar ile ilgili konuşan Salar, "Bir önceki toplantımızda borç rakamının içinde Başkanımız Sayın Ali Koç'a kulübümüzün borç miktarı da yer alıyordu. Başkanımız, ailesini ve varislerini de kapsayacak şekilde her türlü hukuki evrakı kulüp adına ibraz etmeye hazır olduğunu ifade etmişti'' ifadelerini kullandı.
Murat Salar, "Kıymetli başkanımız bu evrakları imzalayarak kulübümüze teslim etti. Ali Koç, Fenerbahçe'den alacağı tüm parayı kulübümüze hibe etti." dedi.
Ali Koç'un Fenerbahçe'den 3.5 milyar TL'lik bir alacağı bulunuyordu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

