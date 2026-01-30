Fenerbahçe sözleşmesini feshedip geri çağırdı: Yine Süper Lig ekibine yolladı

Fenerbahçe Kulübü, futbolcularından Emir Ortakaya'nın Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu duyurdu.

EYÜPSPOR İLE OLAN ANLAŞMA FESHEDİLDİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ikas Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki savunma oyuncusunun geçici transfer sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği duyuruldu. Oyuncunun kalıcı transferi konusunda da Çaykur Rizespor ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Fenerbahçe transferi bildirdi: Forma giyemeden 1 imza daha attı

TOPLAM 10 MAÇA ÇIKTI

Emir Ortakaya, bu sezon Eyüpspor formasıyla 9 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasına çıktı. Emir Ortakaya toplamda 818 dakika sahada kalırken gol ya da asist kaydedemedi.

A TAKIM İLE MAÇI YOK

Fenerbahçe altyapısından yetişen Emir Ortakaya, henüz sarı-lacivertlilerde resmi maça çıkamadı.