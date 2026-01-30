Fenerbahçe sözleşmesini feshedip geri çağırdı: Yine Süper Lig ekibine yolladı

Fenerbahçe sözleşmesini feshedip geri çağırdı: Yine Süper Lig ekibine yolladı
Yayınlanma:
Fenerbahçe, Eyüpspor'a kiraladığı Emir Ortakaya'yı geri çağırdı. Genç futbolcu şimdi Çaykur Rizespor'a kiraladı.

Fenerbahçe Kulübü, futbolcularından Emir Ortakaya'nın Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu duyurdu.

EYÜPSPOR İLE OLAN ANLAŞMA FESHEDİLDİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ikas Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki savunma oyuncusunun geçici transfer sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği duyuruldu. Oyuncunun kalıcı transferi konusunda da Çaykur Rizespor ile anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Fenerbahçe transferi bildirdi: Forma giyemeden 1 imza daha attıFenerbahçe transferi bildirdi: Forma giyemeden 1 imza daha attı

TOPLAM 10 MAÇA ÇIKTI

Emir Ortakaya, bu sezon Eyüpspor formasıyla 9 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasına çıktı. Emir Ortakaya toplamda 818 dakika sahada kalırken gol ya da asist kaydedemedi.

A TAKIM İLE MAÇI YOK

Fenerbahçe altyapısından yetişen Emir Ortakaya, henüz sarı-lacivertlilerde resmi maça çıkamadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Spor
Eski Amedspor başkanından Adana Demirspor'a müjde
Eski Amedspor başkanından Adana Demirspor'a müjde
Boluspor'a rekor bahis cezası geldi
Boluspor'a rekor bahis cezası geldi