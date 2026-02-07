Fenerbahçe maçı öncesi ismini değiştiren Gençlerbirliği'nden sürpriz karar

Fenerbahçe maçı öncesi ismini değiştiren Gençlerbirliği'nden sürpriz karar
Yayınlanma:
Fenerbahçe'ye konuk olacak Gençlerbirliği'nde isim sponsorluğu anlaşması ortalığı karıştırdı. Mücadele öncesi taraftar gruplarının desteğini isteyen yönetim, toplantıya çağırdı.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nin isim sponsorluğu anlaşması ortalığı karıştırdı.

ANLAŞMA ORTALIĞI KARIŞTIRDI

50 milyon lira karşılığında Natura Dünyası ile sponsorluk anlaşması imzalayan kırmızı-siyahlıların yeni ismi ‘Natura Dünyası Gençlerbirliği’ oldu.

103 yıllık tarihinde ilk kez isim sponsorluğu anlaşması imzalayan Gençlerbirliği’nde taraftar grupları ayağa kalktı. Anlaşmanın Gençlerbirliği’ne zarar verdiğini söyleyen taraftarlar sert tepki gösterdi.



TARAFTAR GRUPLARINI TOPLANTIYA ÇAĞIRDILAR

Gelen tepkiler üzerine harekete geçen Gençlerbirliği’nden sürpriz bir karar geldi. Gençlerbirliği Genç Taraftarlar Derneği’nin açıklamasına göre yönetim tüm taraftar gruplarından temsilcileri toplantıya çağırdı.

Yapılan paylaşımda “Gençlerbirliği yönetimi tarafından taraftar temsilcileri toplantıya çağırılarak, yaşanan son gelişmeler üzerine bilgilendirme yapılacağı bilgisi verilmiştir. Bizlerde yarın orada olacak ve daha önce ne söylediysek aynı görüşümüzü yeniden ileteceğiz” denildi.

Süper Lig ekibi 103 yıl sonra ismini değiştirince ortalık karıştıSüper Lig ekibi 103 yıl sonra ismini değiştirince ortalık karıştı

FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ BİRLİĞİ SAĞLAMAK İSTİYORLAR

Başkent ekibi, Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe’ye konuk olacak. Kritik karşılaşma öncesi taraftar gruplarını çağıran yönetim, taraftar gruplarının desteğini alarak maça çıkmak istiyor.


Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

