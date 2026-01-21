Fenerbahçe maçı öncesi açıkladı: 5 isim forma giyemeyecek

UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. 22 Ocak Perşembe günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.45’te başlayacak.

Karşılaşma öncesi İstanbul’a gelen Aston Villa’da teknik direktör Unai Emery, basın toplantısı düzenledi.

5 İSİM YOK

Takımdaki sakatlıklara dair konuşan Unai Emery, "Martinez, Kamara, McGinn, Allyson ve Barkley gelemedi” sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe'den Mustafa Koç açıklaması

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Fenerbahçe’den övgüyle bahseden Unai Emery, "Fenerbahçe, çok tanınan bir takım. Avrupa Ligi'nde de sonuna kadar gidebilecek güçteler. Zor bir maç olacak” dedi.

"İYİ, KALİTELİ VE TECRÜBELİ OYUNCULARI VAR"

"Fenerbahçe - Aston Villa maçının biletleri saniyeler içerisinde tükendi. Fenerbahçe taraftarının maça olan bu ilgisi sizi tedirgin ediyor mu?" sorusuna için ise Emery, "Tabii ki zor bir maç olacak. Fenerbahçe, çok iyi bir takım. İyi, kaliteli ve tecrübeli oyuncuları var. Tutkulu bir atmosfer olacak. Bu maçı oynamayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.