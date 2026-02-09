Fenerbahçe maçı öncesi 103 yıllık ismini değiştirdi: Yapılan paylaşım tepkileri getirdi

Yayınlanma:
Fenerbahçe maçı öncesi ismini değiştiren Gençlerbirliği'nde yapılan paylaşım taraftarların tepkisini çekti.

Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesi Başkent ekibinde karışıklık devam ediyor.

İSİM SPONSORLUĞU ANLAŞMASI YAPILDI

Geçtiğimiz günlerde Natura Dünyası ile isim sponsorluğu anlaşması imzalayan kırmızı-siyahlılarda taraftarlar ayağa kalktı.

Fenerbahçe maçı öncesi ismini değiştiren Gençlerbirliği'nden sürpriz kararFenerbahçe maçı öncesi ismini değiştiren Gençlerbirliği'nden sürpriz karar

YENİ İSMİYLE PAYLAŞTI TEPKİLER YÜKSELDİ

Natura Dünyası Gençlerbirliği adıyla sahaya çıkacak olan kırmızı-siyahlıların Fenerbahçe maçı paylaşımında yeni ismini kullanması ortalığı karıştırdı. Paylaşıma yorum yağdıran Gençlerbirliği taraftarları, yönetimi topa tuttu.

whatsapp-image-2026-02-09-at-12-40-50.jpeg

103 YILLIK TARİHİNDE BİR İLK

103 yıllık tarihinde ilk kez isim sponsorluğu anlaşması yapan Gençlerbirliği’nin bu sponsorluktan 50 milyon lira kazandığı belirtiliyor.

Gençlerbirliği'nden anlaşmaya dair yapılan açıklamada "Kulübümüz, ekonomik yapıyı güçlendirme çalışmaları kapsamında spor ve sporcuya her daim destek olan Natura Dünyası ile sezon sonuna kadar sürecek olan isim sponsorluğu anlaşmasına imza attı. Yapılan anlaşmayla birlikte kırmızı-karalarımız, sezon sonuna kadar "Natura Dünyası Gençlerbirliği" adıyla mücadele edecek" denilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

