Fenerbahçe Kocaelispor için son kez çalıştı

Fenerbahçe Kocaelispor için son kez çalıştı
Yayınlanma:
Kocaelispor'u konuk edecek Fenerbahçe'de hazırlıklar sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Kocaelispor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda core hareketleriyle başladığı belirtildi.

TAKTİK ÇALIŞMAYLA SONA ERDİ

Sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları ile devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamlayarak maç için kampa girdi.

FENERBAHÇE - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Kocaelispor mücadelesi 23 Ağustos Cumartesi günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Saat 21.30'da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Benfica'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak Kerem Aktürkoğlu açıklamasıBenfica'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Fenerbahçe maçı öncesi transferi açıkladılarFenerbahçe maçı öncesi transferi açıkladılar

Fenerbahçe Bursaspor ile anlaştı: 3 transfer birden açıklandıFenerbahçe Bursaspor ile anlaştı: 3 transfer birden açıklandı

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Spor
Cristiano Ronaldo tarihe geçtiği maçta başaramadı
Cristiano Ronaldo tarihe geçtiği maçta başaramadı
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın yokluğu Osimhen'e yaradı
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın yokluğu Osimhen'e yaradı
Ahmet Çakar'ı kovan kanaldan ilk açıklama
Ahmet Çakar'ı kovan kanaldan ilk açıklama