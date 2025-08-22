Fenerbahçe Kocaelispor için son kez çalıştı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Kocaelispor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda core hareketleriyle başladığı belirtildi.

TAKTİK ÇALIŞMAYLA SONA ERDİ

Sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları ile devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamlayarak maç için kampa girdi.

FENERBAHÇE - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Kocaelispor mücadelesi 23 Ağustos Cumartesi günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Saat 21.30'da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

