Fenerbahçe Kocaeli'de kazanmayı başardı: Galatasaray'ı takibi sürdürdü
Süper Lig’in 20 haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler sahadan 2-0’lık skorla galip ayrıldı.
Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri 45+1’de Marco Asensio ve 75’te Dorgeles Nene kaydetti.
Cristiano Ronaldo krizi Fenerbahçe'yi vurdu
İLK GOLÜN ARDINDAN ORTALIK KARIŞTI
İlk golün ardından Fenerbahçeli futbolcular saha kenarında sevinirken sahaya yabancı maddeler atıldı. Atılan maddelerden birisi Guendouzi’nin yüzüne geldi. Yaşananların ardından Milan Skriniar’ın tribünlere yönelik hareketi ortalığı daha da kızıştırdı.
EDSON ALVAREZ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Karşılaşmanın 13. dakikasında sarı kart gören Edson Alvarez cezalı duruma düştü. Alvarez, Gençlerbirliği maçında olmayacak.
GALATASARAY İLE FARK 3 PUANA İNDİ
Bu sonuçla birlikte 46 puana yükselen Fenerbahçe, 2. sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray ile farkı 3 puana indirdi. 20 puandaki Kocaelispor ise 9. sırada kaldı.