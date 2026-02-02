Fenerbahçe Kocaeli'de kazanmayı başardı: Galatasaray'ı takibi sürdürdü

Fenerbahçe Kocaeli'de kazanmayı başardı: Galatasaray'ı takibi sürdürdü
Yayınlanma:
Kocaelispor'a konuk olan Fenerbahçe, 2-0 galip geldi. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile olan farkı 3 puana indirdi.

Süper Lig’in 20 haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler sahadan 2-0’lık skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri 45+1’de Marco Asensio ve 75’te Dorgeles Nene kaydetti.

İLK GOLÜN ARDINDAN ORTALIK KARIŞTI

İlk golün ardından Fenerbahçeli futbolcular saha kenarında sevinirken sahaya yabancı maddeler atıldı. Atılan maddelerden birisi Guendouzi’nin yüzüne geldi. Yaşananların ardından Milan Skriniar’ın tribünlere yönelik hareketi ortalığı daha da kızıştırdı.

EDSON ALVAREZ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Karşılaşmanın 13. dakikasında sarı kart gören Edson Alvarez cezalı duruma düştü. Alvarez, Gençlerbirliği maçında olmayacak.

GALATASARAY İLE FARK 3 PUANA İNDİ

Bu sonuçla birlikte 46 puana yükselen Fenerbahçe, 2. sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray ile farkı 3 puana indirdi. 20 puandaki Kocaelispor ise 9. sırada kaldı.

