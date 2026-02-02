Cristiano Ronaldo krizi Fenerbahçe'yi vurdu

Cristiano Ronaldo krizi Fenerbahçe'yi vurdu
Yayınlanma:
N'Golo Kante - En Nesyri takası için Al Ittihad ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, Cristiano Ronaldo krizi yüzünden lig yönetiminin onayını bekliyor.

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Suudi Arabistan’a çıkarma yaptı.

TRANSFER İÇİN ONAY BEKLENİYOR

Sarı-lacivertliler, Al Ittihad’dan N’Golo Kante’yi transfer etmek isterken En Nesyri’yi ise göndermek niyetinde. Bu doğrultuda Fenerbahçe Arap kulübüyle anlaşmaya varırken lig yönetiminin onayı bekleniyor.

512697.webp

RONALDO KRİZİ FENERBAHÇE’Yİ VURDU

Ancak bu yolda beklenmedik bir gelişme yaşandı. Cristiano Ronaldo’nun Benzema’nın Al Hilal’e transferini engellemesi nedeniyle lig yönetimi transferleri onaylamayı durdurdu.

Fenerbahçe'nin talebi reddedildi: Masadan kalktılarFenerbahçe'nin talebi reddedildi: Masadan kalktılar

Konuya dair bir paylaşım yapan Yağız Sabuncuoğlu şu ifadeleri kullandı:

Cristiano Ronaldo’nun, Karim Benzema’nın Al-Hilal transferine müdahalesi nedeniyle Kanté Fenerbahçe’ye, En-Nesyri ise Al-Ittihad’a henüz imza atamadı. Kulüpler anlaşmaları tamamladı ve Suudi Pro Lig’e sundu; onay çıkmadığı için resmi imzalar beklemede!

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bilim insanları açıkladı: Bembeyaz sandığımız kar aslında beyaz değil
Bilim insanları açıkladı: Bembeyaz sandığımız kar aslında beyaz değil
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Öncü enflasyon verisi geldi
Öncü enflasyon verisi geldi
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Kediniz yemek yerken gözlerini kapatıyorsa bir bildiği var!
Kediniz yemek yerken gözlerini kapatıyorsa bir bildiği var!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Spor
Fenerbahçe Edson Alvarez'i kaybetti
Fenerbahçe Edson Alvarez'i kaybetti
Rıdvan Dilmen'den transfer açıklaması: Bonservis olarak 25 futbol topu istediler
Rıdvan Dilmen'den transfer açıklaması: Bonservis olarak 25 futbol topu istediler