Cristiano Ronaldo krizi Fenerbahçe'yi vurdu

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Suudi Arabistan’a çıkarma yaptı.

TRANSFER İÇİN ONAY BEKLENİYOR

Sarı-lacivertliler, Al Ittihad’dan N’Golo Kante’yi transfer etmek isterken En Nesyri’yi ise göndermek niyetinde. Bu doğrultuda Fenerbahçe Arap kulübüyle anlaşmaya varırken lig yönetiminin onayı bekleniyor.

RONALDO KRİZİ FENERBAHÇE’Yİ VURDU

Ancak bu yolda beklenmedik bir gelişme yaşandı. Cristiano Ronaldo’nun Benzema’nın Al Hilal’e transferini engellemesi nedeniyle lig yönetimi transferleri onaylamayı durdurdu.

Konuya dair bir paylaşım yapan Yağız Sabuncuoğlu şu ifadeleri kullandı:

Cristiano Ronaldo’nun, Karim Benzema’nın Al-Hilal transferine müdahalesi nedeniyle Kanté Fenerbahçe’ye, En-Nesyri ise Al-Ittihad’a henüz imza atamadı. Kulüpler anlaşmaları tamamladı ve Suudi Pro Lig’e sundu; onay çıkmadığı için resmi imzalar beklemede!