Fenerbahçe gönderdikten sonra geri kiralamak istedi: Düşünmeden reddettiler

Ara transfer döneminin ses getiren takımlarından biri olan Fenerbahçe, defans hattına takviye yapmak için ilginç bir isme yöneldi.

YUSUF AKÇİÇEK TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Milliyet’te yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Hilal’de forma giyen Yusuf Akçiçek’i kiralamak için teklif yaptı.

Ancak Arapların, Yusuf Akçiçek’i kullanmak istemesi nedeniyle bu teklif reddedildi.

KANTE’Yİ ZOR TRANSFER ETTİLER

Sarı-lacivertliler, Arabistan N’Golo Kante’ye de talip olmuş ve yaşanan aksaklıkların ardından gecikmeli olarak kadrosuna katabilmişti.

SEZON BAŞINDA FENERBAHÇE’DEN GİTMİŞTİ

Fenerbahçe altyapısından yetişen Yusuf Akçiçek sezon başında 22 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Al Hilal’e transfer oldu.

15 MAÇTA 1 GOL KAYDETTİ

Arap ekibinde 15 maça çıkan Yusuf Akçiçek, bin 18 dakika sahada kaldı. Akçiçek bu sürede 1 gol kaydetti.