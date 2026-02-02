Fenerbahçe Edson Alvarez'i kaybetti

Yayınlanma:
Fenerbahçeli Edson Alvarez, Kocaelispor maçında sarı kart gördü. Alvarez cezalı duruma düştü.

Süper Lig’de Kocaelispor’a konuk olan Fenerbahçe’ye Edson Alvarez’den kötü haber geldi.

EDSON ALVAREZ SARI KART GÖRDÜ

Kocaeli Stadyumu’nda oynanan mücadeleye ilk 11’de başlayan Edson Alvarez, 13. dakikada sarı kart gördü.

GELECEK HAFTA SAHAYA ÇIKAMAYACAK

Ceza sınırında bulunan Meksikalı futbolcu, bu kartla birlikte cezalı duruma düştü. Edson Alvarez, gelecek hafta oynanacak olan mücadelede sahaya çıkamayacak.

edson-alvarez44.webp

15 MAÇTA 1 ASİST KAYDETTİ

28 yaşındaki orta saha, sezon başında Premier Lig ekibi West Ham’dan kiraladı. Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıkan Edson Alvarez, 1 asist kaydetti.

8 MAÇI KAÇIRDI

Edson Alvarez sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 8 maçı kaçırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

