Fenerbahçe derbide taraftarlarına yağmurluk vermişti: Kocaeli'de de sürpriz var

Yayınlanma:
Fenerbahçe, Galatasaray ile oynanan derbide taraftarlarına yağmurluk vermiş, bu olay uzun süre konuşulmuştu. Kocaelispor maçına giden Fenerbahçeli taraftarlar da koltuklarına bir sürprizle karşılaşacaklar.

Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray derbisinde taraftarlarına dağıttığı yağmurluklarla gündem olmuştu.

2024/11/08/hbfb.jpgSarı lacivertli yönetimin bu akşamki Kocaelispor maçı öncesi de sürpriz hazırladığı ortaya çıktı.

Havanın soğuk olması nedeniyle Fenerbahçe yönetiminin taraftarlarının oturacağı her koltuğa bir bere bıraktığı belirtildi. Özgür Kocaeli'deki habere göre Fenerbahçeli taraftarların maç boyunca bu bereleri takmaları istendi.

GENÇ FENERBAHÇELİLER'DEN AÇIKLAMA

Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:
“Kocaelispor ile oynanacak karşılaşma öncesinde, deplasman tribünümüzdeki tüm koltuklara bereler bırakılmıştır. Kocaelispor deplasmanına katılacak tüm taraftarlarımızdan, koltuklarında bulunan bereleri istisnasız şekilde maç boyu takarak tribün görsel bütünlüğüne dahil olmalarını önemle rica ediyoruz. Birlikte daha güçlü, birlikte daha görkemliyiz.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

