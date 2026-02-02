Fenerbahçe derbide taraftarlarına yağmurluk vermişti: Kocaeli'de de sürpriz var

Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray derbisinde taraftarlarına dağıttığı yağmurluklarla gündem olmuştu.

Sarı lacivertli yönetimin bu akşamki Kocaelispor maçı öncesi de sürpriz hazırladığı ortaya çıktı.

Kocaelispor Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu

Havanın soğuk olması nedeniyle Fenerbahçe yönetiminin taraftarlarının oturacağı her koltuğa bir bere bıraktığı belirtildi. Özgür Kocaeli'deki habere göre Fenerbahçeli taraftarların maç boyunca bu bereleri takmaları istendi.

GENÇ FENERBAHÇELİLER'DEN AÇIKLAMA

Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

“Kocaelispor ile oynanacak karşılaşma öncesinde, deplasman tribünümüzdeki tüm koltuklara bereler bırakılmıştır. Kocaelispor deplasmanına katılacak tüm taraftarlarımızdan, koltuklarında bulunan bereleri istisnasız şekilde maç boyu takarak tribün görsel bütünlüğüne dahil olmalarını önemle rica ediyoruz. Birlikte daha güçlü, birlikte daha görkemliyiz.”