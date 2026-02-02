TFF açıkladı: Kocaelispor Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu

TFF açıkladı: Kocaelispor Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu
Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan Kocaelispor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Buğra Taşkınsoy oldu.

Süper Lig'de 20. haftanın perdesi kapanıyor!
Haftanın son maçında Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanına çıkacak.
Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek.
Akarsu'nun yardımcılıklarını Murat Altan ve Bilal Gölen yapacak.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Kocaelispor - Fenerbahçe'nin VAR hakemi belli oldu.
VAR'da Buğra Taşkınsoy, AVAR'da ise Abdullah Bora Özkara görev yapacak.

İKİ TAKIMIN FORM DURUMU

Süper Lig'de namağlup tek takım olan Fenerbahçe, oynadığı 19 maçta 12 galibiyet alırken 7 beraberlik yaşadı ve 43 puanla 2. sırada yer alıyor.
Sarı-lacivertliler, Kocaelispor deplasmanında hata yapmayıp Galatasaray ile olan 3 puanlık farkı korumayı hedefliyor.
Kocaelispor ise 19 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.
24 puanda toplayan Kocaelispor, 9. sırada yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

