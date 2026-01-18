Fenerbahçe Beko TOFAŞ'ı devirdi
Yayınlanma:
Fenerbahçe Beko, sahasında karşılaştığı TOFAŞ'ı 90-82'lik skorla yenmeyi başardı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği TOFAŞ'ı 90-82 yendi.
FENERBAHÇE BEKO - TOFAŞ MAÇINDAN DETAYLAR
- Salon : Ülker Spor ve Etkinlik
- Hakemler: Ali Şakacı, Mehmet Serdar Ünal, Alper Özgök
- Fenerbahçe Beko: Onuralp Bitim 5, Melih Mahmutoğlu 9, Horton-Tucker 15, Melli 2, Birch 2, Bacot 10, Metecan Birsen 11, Emre Ekşioğlu 3, Boston 9, De Colo 4, Biberovic 10, Jantunen 10
- TOFAŞ : Perez 8, Yiğitcan Saybir 11, Tolga Geçim 6, Blazevic 8, Besson 9, Floyd 14, Özgür Cengiz 5, Whaley, Kidd 7, Lewis 5, Furkan Korkmaz 9
- 1. Periyot: 19-23
- Devre: 45-38
- 3. Periyot: 68-59
AA