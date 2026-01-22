Fenerbahçe Aston Villa işte ilk 11'ler: Tedesco'nun en büyük kozu ortaya çıktı

Fenerbahçe Aston Villa işte ilk 11'ler: Tedesco'nun en büyük kozu ortaya çıktı
Yayınlanma:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere'nin Aston Villa takımıyla karşı karşıya geliyor. İşte ilk 11'ler. Tedesco en büyük kozunu açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 7. hafta maçında bu akşam İngiltere'nin Aston Villa takımıyla karşı karşıya gelecek.
Kadıköy Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak maçın hakemi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho.

2024/11/08/hbfb.jpgTemsilcimiz ligde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 11 puan topladı ve 12. sırada yer alıyor.
Aston Villa'nın ise 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunuyor. Puanı 15.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı lacivertli takımda sakatlıkları süren Archie Brown ve Levent Mercan oynamayacak.
Ara transferde takıma kadılan Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok da kadroda yer alamayacak.

Ahmet Çakar Sinan Engin ve Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Aston Villa maçının sonucunu açıkladıÇakar Engin ve Durmaz Fenerbahçe Aston Villa sonucunu açıkladı

2 maçlık cezası 1'e indirilen Jhon Duran ise forma giyebilecek.

TEDESCO'NUN EN BÜYÜK KOZU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun bu maçta en büyük kozu Anderson Talisca olacak.
Bu sezon 28 resmi maçta 17 gol atan Talisca, son 5 maçta 9 kez fileleri havalandırdı.

avrupa-2026-01-22t100749-264.jpg

Tedesco, basın toplantısında Talisca ile ilgili şunları söyledi:
"Bizim için çok önemli bir futbolcu. Kendisinin yüzüne de söylüyorum; her şeyden önce iyi bir insan ve iyi bir profesyonel. Noel döneminde kısa bir izin yaptı, gittiği otelde bir arkadaşım kalıyordu. Onunla konuştuğumda 'Sabah 9'da Talisca antrenman yapıyor, akşam da antrenman yapıyor.' dedi. Bu durum bile çok şey anlatıyor. Sahada her şeyi vermek kolaydır ama ışıkların olmadığı yerde, uzakta olduğunuzda da aynı davranışları sergilemek çok önemli. Ben oyuncuma yüzde 100 güveniyorum. Hem harika bir insan hem de çok iyi profesyonel, çok üst düzey bir golcü. Bu profilde bir oyuncuyu bulmak zordur. Fenerbahçe'de olduğu için çok mutluyuz."

FENERBAHÇE-ASTON VILLA İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, M. Müldür, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, Talisca.
Aston Villa: Bizot, Cash, Konsa, Torres, Maatsen, Bogarde, Tielemans, Rogers, Buendia, Sancho, Watkins.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu bilmişti: Mansur Yavaş Erdoğan'a fark attı! İşte yeni anket sonuçları...
Bir “gluten”dir gidiyor! Yoksa boşuna mı aç kalıyoruz?
Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
Spor
Fenerbahçe'nin transferini canlı yayında açıkladı: Devin Özek almaya gitti
Fenerbahçe'nin transferini canlı yayında açıkladı: Devin Özek almaya gitti
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi duyurdu
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi duyurdu
Aziz Yıldırım Bursa'da dönerciye gitti: Üstündeki kıyafetlerin fiyatı şaşırttı
Aziz Yıldırım Bursa'da dönerciye gitti: Üstündeki kıyafetlerin fiyatı şaşırttı