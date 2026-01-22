Fenerbahçe Aston Villa işte ilk 11'ler: Tedesco'nun en büyük kozu ortaya çıktı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 7. hafta maçında bu akşam İngiltere'nin Aston Villa takımıyla karşı karşıya gelecek.

Kadıköy Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak maçın hakemi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho.

Temsilcimiz ligde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 11 puan topladı ve 12. sırada yer alıyor.

Aston Villa'nın ise 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunuyor. Puanı 15.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı lacivertli takımda sakatlıkları süren Archie Brown ve Levent Mercan oynamayacak.

Ara transferde takıma kadılan Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok da kadroda yer alamayacak.

2 maçlık cezası 1'e indirilen Jhon Duran ise forma giyebilecek.

TEDESCO'NUN EN BÜYÜK KOZU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun bu maçta en büyük kozu Anderson Talisca olacak.

Bu sezon 28 resmi maçta 17 gol atan Talisca, son 5 maçta 9 kez fileleri havalandırdı.

Tedesco, basın toplantısında Talisca ile ilgili şunları söyledi:

"Bizim için çok önemli bir futbolcu. Kendisinin yüzüne de söylüyorum; her şeyden önce iyi bir insan ve iyi bir profesyonel. Noel döneminde kısa bir izin yaptı, gittiği otelde bir arkadaşım kalıyordu. Onunla konuştuğumda 'Sabah 9'da Talisca antrenman yapıyor, akşam da antrenman yapıyor.' dedi. Bu durum bile çok şey anlatıyor. Sahada her şeyi vermek kolaydır ama ışıkların olmadığı yerde, uzakta olduğunuzda da aynı davranışları sergilemek çok önemli. Ben oyuncuma yüzde 100 güveniyorum. Hem harika bir insan hem de çok iyi profesyonel, çok üst düzey bir golcü. Bu profilde bir oyuncuyu bulmak zordur. Fenerbahçe'de olduğu için çok mutluyuz."

FENERBAHÇE-ASTON VILLA İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, M. Müldür, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, Talisca.

Aston Villa: Bizot, Cash, Konsa, Torres, Maatsen, Bogarde, Tielemans, Rogers, Buendia, Sancho, Watkins.