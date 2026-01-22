Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bu akşam İngiltere'nin Aston Villa takımı ile karşı karşıya gelecek.

Kadıköy'de oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe maçı öncesi açıkladı: 5 isim forma giyemeyecek

Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 1 maçı da kaybetti. 11 puanla 12. sırada yer alıyor. Aston Villa'nın ise 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunuyor. 15 puanı bulunan İngiliz ekibi, ilk 6 haftada en fazla puan toplayan 3 takım arasında yer alıyor.

SİNAN ENGİN: FENERBAHÇE KAZANIR

Derin Futbol'un yorumcuları Sinan Engin, Ahmet Çakar ve Abdülkerim Durmaz, Fenerbahçe-Aston Villa maçıyla ilgili tahminlerini açıkladı.



Sinan Engin, şunları söyledi:

"Gönlüm Fenerbahçe'nin kazanmasından yana. Ben Fenerbahçe kazanır diyorum."

AHMET ÇAKAR: HER NE KADAR ASTON VİLLA ÇÖKÜŞ İÇİNDE...

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar ise Sinan Engin'in tam tersini söyledi.



Çakar'ın ifadeleri şu şekilde:

"Her ne kadar Aston Villa Premier Lig'de bir çöküş içinde. Arka arkaya da puanlar kaybetti. Ama Fenerbahçe-Aston Villa maçını Aston Villa kazanır."

ABDÜLKERİM DURMAZ: SİNAN ENGİN GİBİ DİLİYORUM AMA

Abdülkerim Durmaz da Sinan Engin'in dileğine katıldığını belirtti ve "Benim de gönlüm Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyor ama Aston Villa Fenerbahçe'yi yener diye düşünüyorum" dedi.