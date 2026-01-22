Ahmet Çakar Sinan Engin ve Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Aston Villa maçının sonucunu açıkladı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bu akşam İngiltere'nin Aston Villa takımı ile karşı karşıya gelecek.
Kadıköy'de oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak.
Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 1 maçı da kaybetti. 11 puanla 12. sırada yer alıyor. Aston Villa'nın ise 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunuyor. 15 puanı bulunan İngiliz ekibi, ilk 6 haftada en fazla puan toplayan 3 takım arasında yer alıyor.
SİNAN ENGİN: FENERBAHÇE KAZANIR
Derin Futbol'un yorumcuları Sinan Engin, Ahmet Çakar ve Abdülkerim Durmaz, Fenerbahçe-Aston Villa maçıyla ilgili tahminlerini açıkladı.
Sinan Engin, şunları söyledi:
"Gönlüm Fenerbahçe'nin kazanmasından yana. Ben Fenerbahçe kazanır diyorum."
AHMET ÇAKAR: HER NE KADAR ASTON VİLLA ÇÖKÜŞ İÇİNDE...
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar ise Sinan Engin'in tam tersini söyledi.
Çakar'ın ifadeleri şu şekilde:
"Her ne kadar Aston Villa Premier Lig'de bir çöküş içinde. Arka arkaya da puanlar kaybetti. Ama Fenerbahçe-Aston Villa maçını Aston Villa kazanır."
ABDÜLKERİM DURMAZ: SİNAN ENGİN GİBİ DİLİYORUM AMA
Abdülkerim Durmaz da Sinan Engin'in dileğine katıldığını belirtti ve "Benim de gönlüm Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyor ama Aston Villa Fenerbahçe'yi yener diye düşünüyorum" dedi.