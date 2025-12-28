Fenerbahçe 2 golle kazandı: 2025'i namağlup lider kapattı

Kadınlar Süper Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe ArsaVev, Ünye Spor'a konuk oldu.

FENERBAHÇE'DEN 2 GOLLÜ GALİBİYET

Ünye İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadele, Fenerbahçe'nin 2-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz biterken, Maria Salas, 74. dakikada attığı golle sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçirdi.

4 dakika ilave edilen maçın 90+1. dakikasında sahneye çıkan Andrea Staskova, farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti ve mücadele 2-0'lık skorla bitti.

NAMAĞLUP LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 40 yaptı ve Galatasaray'ın 4 puan önünde namağlup liderliğini sürdürdü.

Ünye Spor ise 16 puanla 9. sırada yer aldı.

