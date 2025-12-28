Fenerbahçe 2 golle kazandı: 2025'i namağlup lider kapattı
Fenerbahçe ArsaVev Kadın Futbol Takımı, Kadılar Süper Lig'de Ünye Spor'u deplasmanda 2 golle geçti ve yoluna namağlup devam etti.
Kadınlar Süper Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe ArsaVev, Ünye Spor'a konuk oldu.
FENERBAHÇE'DEN 2 GOLLÜ GALİBİYET
Ünye İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadele, Fenerbahçe'nin 2-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.
Boluspor Serikspor'u farklı yendi
Mücadelenin ilk yarısı golsüz biterken, Maria Salas, 74. dakikada attığı golle sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçirdi.
4 dakika ilave edilen maçın 90+1. dakikasında sahneye çıkan Andrea Staskova, farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti ve mücadele 2-0'lık skorla bitti.
NAMAĞLUP LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 40 yaptı ve Galatasaray'ın 4 puan önünde namağlup liderliğini sürdürdü.
Ünye Spor ise 16 puanla 9. sırada yer aldı.
Günün oynanan diğer maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:
- (Hükmen) Yüksekovaspor 3-0 Bornova HİTAB
- (Hükmen) ALG Spor 3-0 Beylerbeyi
- Fomget Gençlik 2-1 Hakkarigücü
- Çekmeköy BDS 0-2 Beşiktaş
- Galatasaray 3-1 Amed
- Giresun Sanayispor 0-2 Trabzonspor