Federasyon Plaj Voleybolu Milli Takımı'nı kar yağan eksi 11 derecedeki Moskova'ya kampa gönderdi

Türkiye Voleybol Federasyonu, Play Voleybolu Milli Takımı'nın Rusya'nın başkenti Moskova'da kampa girdiğini duyurdu.

Açıklamada "Plaj Voleybolu Erkek Milli Takımımız, 2026 FIVB sezonu hazırlıkları kapsamında Rusya’nın başkenti Moskova’da hazırlık kampına başladı.

Millilerimiz, kamp süresince teknik ve taktik antrenmanların yanı sıra hazırlık maçları ve fiziksel çalışmalar gerçekleştirecek. 2026 FIVB sezonu öncesinde önemli bir hazırlık süreci niteliği taşıyan kamp, 25 Ocak 2026 tarihinde sona erecek" denildi.

MOSKOVA KARLA MÜCADELE EDİYOR

Çetin kış şartlarıyla ünlü olan Moskova'da şu anda sıcaklık eksi derecelerle ölçülüyor. Şehirde günlerdir yoğun kar yağışı ile mücadele ediliyor.

AA'nın 9 Ocak tarihli haberine göre kar kalınlığı 30 santimetreyi bulmuştu.

Hava tahmin raporlarına göre yarın da yoğun kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığı ise eksi 11 derece olarak bekleniyor. Gece ise eksi 20 dereceyi buluyor.

Plaj Voleybolu Erkek Milli Takımının idari, teknik ve sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

İdari ve Teknik Kadro

Adem Mert – Başantrenör

Dündar Yıldırım – Yardımcı antrenör

Evren Ersezer – Kondisyoner

Sporcular

Yusuf Özdemir

Batuhan Kuru

Sacit Kurt

Tuna İmdat

Ahmet Can Tür