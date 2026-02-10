Erzurumspor'un nefesi Amedspor'un ensesinde! Serkan Özbalta konuştu

Erzurumspor'un nefesi Amedspor'un ensesinde! Serkan Özbalta konuştu
Yayınlanma:
TFF 1. Lig'de Sakaryaspor'u deplasmanda 1-0 yenen Erzurumspor, Amedspor'un 1 puan gerisinde 2. sıraya çıkarken, teknik direktör Serkan Özbalta açıklamalarda bulundu.

TFF 1. Lig'de Amedspor liderliğini sorurken, Erzurumspor peşinden ayrılmadı.
Erzurumspor, deplasmanda Sakaryaspor'u 1-0 yenerek zirve yarışı yaptığı rakibine iyice yaklaştı. Ligde lider Amedspor'un 49, 2. sıradaki Erzurumspor'u 48 puanı bulunuyor.

"SAĞLAM ADIMLAR ATMAK DURUMUNDAYIZ"

Erzurumspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Sakaryaspor'u 1-0 yendikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Özbalta, şunları söyledi:

Serkan Özbalta: Temiz oynamaya çalıştıkSerkan Özbalta: Temiz oynamaya çalıştık

"İlk yarıda top onlardaydı, yarı sahada üzerimize gelmeye çalışıyorlardı fakat ceza sahası içinde çok etkili olamadılar, pozisyon vermedik diye düşünüyorum. İkinci yarı da biz top oynamak istedik, bunun üstesinden gelmemiz lazımdı. Topa sahip olmamız ve akıcı oyuna katkı vermemiz gerekiyordu ki o anlamda bunda başarılı olduk diye düşünüyorum. Sakaryaspor'da ben de çalıştım, dalgalı geçen bir sezon. Kolay değil, yeni 13 oyuncunun olduğu takımın sisteminde oyun anlayışını oturtmakta sıkıntı olabilir. Onlar bence bunu yaşadı. İlerleyen haftalarda canlı bir takım haline geleceği net bir şekilde görünüyor. Sahada gözlemlediğimi naçizane söylemek istedim.
Oyuncularımı tebrik ediyorum. Önemli bir maçın üstesinden geldiler.

avrupa-2026-02-10t083604-326.jpg

Cumartesi günü Adana Demirspor'la oynayacağız. Adana Demirspor'un durumunu biliyoruz. Oyuncularımız bunun bilincinde, oradaki oyuncu arkadaşlarına saygı duyarak üstesinden gelmemiz gerekiyor. 8-9 günde 3 müsabakanın oynanacağı haftaya giriyoruz. Orada 3 puanı alıp daha sağlam adımlar atmak durumundayız."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türklere vize muafiyeti geldi: Balkanlar’dan sonra büyük sürpriz
Türklere vize kalktı
Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
Spor
Rıdvan Dilmen şaşkına döndü
Rıdvan Dilmen şaşkına döndü
Yenilmelere doyamadı takımını ateşe attı: Emre Belözoğlu rekora koşuyor
Yenilmelere doyamadı takımını ateşe attı: Emre Belözoğlu rekora koşuyor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı kendi adına özel hastane açtı: Para basacak
Fenerbahçe'nin eski yıldızı kendi adına özel hastane açtı: Para basacak