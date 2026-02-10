Erzurumspor'un nefesi Amedspor'un ensesinde! Serkan Özbalta konuştu

TFF 1. Lig'de Amedspor liderliğini sorurken, Erzurumspor peşinden ayrılmadı.

Erzurumspor, deplasmanda Sakaryaspor'u 1-0 yenerek zirve yarışı yaptığı rakibine iyice yaklaştı. Ligde lider Amedspor'un 49, 2. sıradaki Erzurumspor'u 48 puanı bulunuyor.

"SAĞLAM ADIMLAR ATMAK DURUMUNDAYIZ"

Erzurumspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Sakaryaspor'u 1-0 yendikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Özbalta, şunları söyledi:

Serkan Özbalta: Temiz oynamaya çalıştık

"İlk yarıda top onlardaydı, yarı sahada üzerimize gelmeye çalışıyorlardı fakat ceza sahası içinde çok etkili olamadılar, pozisyon vermedik diye düşünüyorum. İkinci yarı da biz top oynamak istedik, bunun üstesinden gelmemiz lazımdı. Topa sahip olmamız ve akıcı oyuna katkı vermemiz gerekiyordu ki o anlamda bunda başarılı olduk diye düşünüyorum. Sakaryaspor'da ben de çalıştım, dalgalı geçen bir sezon. Kolay değil, yeni 13 oyuncunun olduğu takımın sisteminde oyun anlayışını oturtmakta sıkıntı olabilir. Onlar bence bunu yaşadı. İlerleyen haftalarda canlı bir takım haline geleceği net bir şekilde görünüyor. Sahada gözlemlediğimi naçizane söylemek istedim.

Oyuncularımı tebrik ediyorum. Önemli bir maçın üstesinden geldiler.

Cumartesi günü Adana Demirspor'la oynayacağız. Adana Demirspor'un durumunu biliyoruz. Oyuncularımız bunun bilincinde, oradaki oyuncu arkadaşlarına saygı duyarak üstesinden gelmemiz gerekiyor. 8-9 günde 3 müsabakanın oynanacağı haftaya giriyoruz. Orada 3 puanı alıp daha sağlam adımlar atmak durumundayız."